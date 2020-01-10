Финансы
ТАССКурс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года. На пике снижения в 18:29 мск курс доллара опускался на 0,66%, до 60,89 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии. На 18:35 мск курс американской валюты замедлил снижение и составил 60,97 рубля.
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Шоу-бизнес
Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Гаджеты
Топ-менеджер Xiaomi раскрыл цену и дату анонса Xiaomi Mi 10
В сообщении представителя бренда было указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 предложат по цене не более 505 долларов, однако эта стоимость будет актуальна для китайского рынка.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Культура
Работа телепередач «Смехопанорама» и «Утренняя звезда» приостановлена
Вслед за телепередачей «Сам себе режиссёр» руководство ВГТРК приняло решение о приостановке двух других долгожителей ТВ — телепрограмм «Смехопанорама» и «Утренняя звезда».
Транспорт
В России для автомобилистов введут новый штраф
В России появится новый штраф для автомобилистов, пишет «Коммерсантъ».
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Абхазский суд отменил итоги выборов президента
Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной
Экономика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
Футбол
Кроос забил гол «Валенсии» прямым ударом с углового
Авто
Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
На снимках запечатлён один из прототипов внедорожника, у которого практически отсутствуют задние фонари, а также в салоне имеется только минимальная отделка, которая в будущем будет заменена на более роскошную.
Кино
Назвали самый кассовый мультфильм в истории
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
Гаджеты
У Samsung Galaxy A51 появится новая версия
Кино
Роберт Паттинсон рассказал, почему он решил стать новым Бэтменом
В недавнем интервью изданию Entertainment Weekly Роберт Паттинсон объяснил, почему он решил сыграть Бэтмена в будущем фильме Мэтта Ривза.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Футбол
Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.