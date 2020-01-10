Финансы

ТАССТАССКурс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года. На пике снижения в 18:29 мск курс доллара опускался на 0,66%, до 60,89 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии. На 18:35 мск курс американской валюты замедлил снижение и составил 60,97 рубля.
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Курс доллара опустился ниже 61 руб

РБК12:21

Доллар опустился ниже 61 рубля

РИА Новости10:55

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля впервые с 2018 года

Российская газета11:33

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

ТАСС11:01

Рубль возобновил укрепление к доллару и евро в пятницу вечером, доллар опустился ниже 61 руб./$1

Финмаркет12:10

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Национальная служба новостей10:51

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

RT на русском10:33
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Шоу-бизнес

Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста

Uznayvse.ru вчера в 06:25
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru 08 января в 17:32
Гаджеты

Топ-менеджер Xiaomi раскрыл цену и дату анонса Xiaomi Mi 10

В сообщении представителя бренда было указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 предложат по цене не более 505 долларов, однако эта стоимость будет актуальна для китайского рынка.
Astera 14:04
Политика

Иран собрался объявить причину крушения украинского самолета

Взгляд.ру 15:08
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Культура

Работа телепередач «Смехопанорама» и «Утренняя звезда» приостановлена

Вслед за телепередачей «Сам себе режиссёр» руководство ВГТРК приняло решение о приостановке двух других долгожителей ТВ — телепрограмм «Смехопанорама» и «Утренняя звезда».
REGNUM 09:57
Транспорт

В России для автомобилистов введут новый штраф

В России появится новый штраф для автомобилистов, пишет «Коммерсантъ».
Газета Кемерова вчера в 06:10
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Политика

Абхазский суд отменил итоги выборов президента

Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:24
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv 08:09
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Шоу-бизнес

Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной

Аргументы недели 13:15
Экономика

Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой

В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Невские Новости вчера в 11:56
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
Экономика

Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
РБК 08:51
Футбол

Кроос забил гол «Валенсии» прямым ударом с углового

Российская газета 08 января в 16:35
Авто

Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

На снимках запечатлён один из прототипов внедорожника, у которого практически отсутствуют задние фонари, а также в салоне имеется только минимальная отделка, которая в будущем будет заменена на более роскошную.
SpeedMe 08 января в 03:36
Кино

Назвали самый кассовый мультфильм в истории

Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
ToDay News Ufa 07 января в 13:55
Биатлон

Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

ТАСС Спорт 10:11
Гаджеты

У Samsung Galaxy A51 появится новая версия

Goroday.ru 07:46
Кино

Роберт Паттинсон рассказал, почему он решил стать новым Бэтменом

В недавнем интервью изданию Entertainment Weekly Роберт Паттинсон объяснил, почему он решил сыграть Бэтмена в будущем фильме Мэтта Ривза.
Телепрограмма 05:18
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru 04:39
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру 15:00
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Авто

ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Тарантас Ньюс 09:04
Авто

Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP

ToDay News Ufa вчера в 11:42
Футбол

Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Sports.ru 09:55
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