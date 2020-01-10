Финансы
ТАССКурс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года. На пике снижения в 18:29 мск курс доллара опускался на 0,66%, до 60,89 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии. На 18:35 мск курс американской валюты замедлил снижение и составил 60,97 рубля.
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