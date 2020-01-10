Финансы

ТАССТАССКурс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года. На пике снижения в 18:29 мск курс доллара опускался на 0,66%, до 60,89 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии. На 18:35 мск курс американской валюты замедлил снижение и составил 60,97 рубля.
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Курс доллара опустился ниже 61 рубля

ТАСС11:01

Доллар рухнул

Lenta.ru11:39

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля впервые с 2018 года

Российская газета11:33

Курс доллара опустился ниже 61 руб

РБК12:21

Доллар опустился ниже 61 рубля

РИА Новости10:55

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Национальная служба новостей10:51

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

RT на русском10:33
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Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, раскритиковав Трампа

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Тренер «Барселоны» Вальверде согласовал уход из клуба

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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru 13:28
Политика

Генсек НАТО отреагировал на версию о попадании в Boeing ракеты в Иране

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления США, Великобритании, а также Канады о том, что Boeing 737-800 мог упасть в Иране после попадания ракеты.
Московский Комсомолец 11:55
Игры

Возвращение социального стелса: что говорят в утечке об Assassin’s Creed про викингов

Игромания.ру 13:24
Происшествия

Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике

Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу со смертельным исходом.
Lenta.ru 12:22
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Игры

В Epic Games Store раздают Sundered

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Sundered. Sundered – метроидвания от студии Thunder Lotus.
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Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Политика

В попытке переворота в Абхазии оказались замешаны украинцы

В попытке государственного переворота в Абхазии принимали участие граждане Украины.
Вести.Ru 09:14
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

РБК 04:11
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Культура

Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Московский Комсомолец 07:38
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
Политика

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing

ТК Звезда 11:59
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Газета.Ru 13:03
Политика

Помпео оценил потери иранской экономики из-за санкций Вашингтона

До 80% дохода потеряла Исламская Республика Иран в результате санкций, введенных американской администрацией, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео 10 января в ходе брифинга.
Красная весна 13:05
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
UfaTime.ru вчера в 15:54
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Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 14:08
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению

Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
РБК 10:26
Наука

Мозг сохранялся неповрежденным 2600 лет

МедиаПоток вчера в 09:27
Армия и оружие

Украинский Boeing 737 по ошибке сбили ПВО Ирана

Популярная механика вчера в 23:15
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Компания Google не оставит ОС Windows 7 без браузера Chrome

Официальные представители "Гугла" сообщили, что полная поддержка популярного браузера Chrome для Windows 7 продлится в течение как минимум восемнадцати месяцев — то есть, до пятнадцатого июля 2021-го года.
Planet Today 01:16
Авто

Opel представил обновленный экземпляр Opel Insignia

Известная компания Opel провела официальную презентацию обновленной модели Insignia.
Faktom 11:26
Политика

Суд повторно рассмотрит жалобу на итоги выборов президента Абхазии

Верховный суд Абхазии дал отвод судье Роману Кварчии — одному из трех судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики.
Коммерсантъ вчера в 08:19
Авто

Sony представила электромобиль Vision-S

Показ техники состоялся в рамках выставки Consumer Electronic Show, на которой представили свои новинки крупные производители техники.
RuNews24.ru 08 января в 02:18
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе

Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 в воскресенье 12 января.
РЕН ТВ 10:30
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