Финансы
ТАССКурс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года. На пике снижения в 18:29 мск курс доллара опускался на 0,66%, до 60,89 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии. На 18:35 мск курс американской валюты замедлил снижение и составил 60,97 рубля.
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Экономика
Белоруссия ввела налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Политика
Медведеву доложили об уровне безопасности полетов на Ближнем Востоке
Премьер-министру Дмитрию Медведеву доложили итоги проверки безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
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Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
Политика
Украина получила доступ к черным ящикам и обломкам Boeing 737
Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который разбился близ Тегерана.
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Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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Шоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Ведущий программы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил в инстаграме о закрытии шоу после более чем четверти века в эфире.
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о Brexit
Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.
Политика
Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Армия и оружие
Американские военные покинули две базы в Сирии
Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии, сообщает госагентство SANA.
Авто
Opel представил обновленный экземпляр Opel Insignia
Известная компания Opel провела официальную презентацию обновленной модели Insignia.
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В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы
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Армия и оружие
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Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Происшествия
В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы
Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
Политика
В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Политика
Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Биатлон
Фуркад обошёлся без промахов и выиграл спринт на этапе КМ в Германии
Титулованный спортсмен преодолел дистанцию за 25 минут и 27,2 секунды и сумел обойтись без промахов.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Политика
На Украине стали продавать консервы «Сепар луганский»
«Херой» АТО Александр Грамарчук, член партии «ПЕС», производит и продает консервы под названием «Сепар в сметане», «Сепар луганский», «Снегирь православный с мощами Кобзона» и другие.
Технологии
Google попросили разрешить людям удалять предустановленные приложения
В письме правозащитники просят руководство разрешить пользователям Android-смартфонов удалять предустановленные приложения.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.