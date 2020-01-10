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Политика Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

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