Финансы

ТАССТАССКурс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года. На пике снижения в 18:29 мск курс доллара опускался на 0,66%, до 60,89 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии. На 18:35 мск курс американской валюты замедлил снижение и составил 60,97 рубля.
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Курс доллара опустился ниже 61 руб

РБК12:21

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля впервые с 2018 года

Российская газета11:33

Доллар опустился ниже 61 рубля

РИА Новости10:55

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

ТАСС11:01

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Национальная служба новостей10:51

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

RT на русском10:33

Курс доллара упал до уровня мая 2018 года

Life.ru10:30
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Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

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Происшествия

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На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
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Шоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Ведущий программы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил в инстаграме о закрытии шоу после более чем четверти века в эфире.
РИА Новости 09:28
Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект о Brexit

Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.
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Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
РИА Новости 07:10
Армия и оружие

Американские военные покинули две базы в Сирии

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Армия и оружие

Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
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Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
РИА Новости 12:03
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От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
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Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
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Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой.
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Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

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Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Политика

Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой

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Новостной фронт вчера в 10:12
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Google попросили разрешить людям удалять предустановленные приложения

В письме правозащитники просят руководство разрешить пользователям Android-смартфонов удалять предустановленные приложения.
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Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
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