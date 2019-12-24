Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
На Московской бирже курс доллара опустился на 21 копейку и достиг 62,05 рубля. Но ранее "американец" в моменте ушел ниже 62 рублей. В последний раз такое было зафиксировано 12 июля 2018 года.
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Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
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Общество
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Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
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Экономика
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Экономика
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Экономика
Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий
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На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода
В Петербурге на проспекте Ветеранов водитель сбил пешехода, а потом открыл по нему стрельбу.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Армия и оружие
Шойгу: потребность в солдатах-срочниках в России снизилась
Министр обороны России заявил о снижении потребности в призыве граждан на военную службу.
Кино
«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года
Энергетика
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Армия и оружие
На российском Су-57 в Сирии испытали новые виды бомб и ракет – Шойгу
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что на российском истребителе Су-57 в Сирийской Арабской Республике прошли испытания новых видов ракет и бомб.
Авто
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Гиперкар Speedtail на лавры самой быстрой дорожной и серийной модели в мире не претендует, зато это самый скоростной McLaren.
Политика
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Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
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Единоборства
Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника
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Политика
Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.