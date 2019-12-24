Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года

На Московской бирже курс доллара опустился на 21 копейку и достиг 62,05 рубля. Но ранее "американец" в моменте ушел ниже 62 рублей. В последний раз такое было зафиксировано 12 июля 2018 года.
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Курс доллара достиг минимума почти за полтора года

Ведомости06:38

Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

Коммерсантъ06:26

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

Москва 2406:10

Курс доллара опустился ниже 62 рублей

ТАСС06:14

Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

Интерфакс06:12

Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

РБК06:16

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

RT на русском06:08
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В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Российская газета вчера в 23:25
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Летом этого года Тамез был близок к переходу в "Спартак", но решил отказать "красно-белым".
Soccer.ru вчера в 23:56
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Спорт-Экспресс 07:35
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Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
RT на русском 07:36
Происшествия

Младенца в коробке нашли на лестнице в Подмосковье

Lenta.ru 05:35
Общество

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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Как сообщили в правоохранительных органах, следователями Следственного комитета РФ проводятся обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях, предает ТАСС.
Инфорос вчера в 06:32
Общество

В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

Село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями было выставлено на продажу.
9111.ru 05:35
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Путин заявил, что в мире только у России есть гиперзвуковое оружие

Президент Владимир Путин заявил, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме России.
Взгляд.ру 07:44
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Экономика

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
РИА Новости 04:49
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии увеличится в России может увеличиться более чем в два раза (на 42%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
REGNUM 06:20
Экономика

Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий и снижение налогов для малого бизнеса для развития предпринимательства в РФ.
РИА Новости 03:07
Шоу-бизнес

Елена Летучая хочет отсудить у НТВ 50 миллионов рублей за клевету

Телеведущая Елена Летучая на пару с мужем Юрием Анашенковым планируют подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против телеканала НТВ.
МонаВиста вчера в 13:04
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Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) согласился с решением наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями WADA.
ProstoProSport 05:47
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«Чемпионат»: Кудряшовым интересуются «Цюрих» и три турецких клуба

32-летним футболистом интересуются «Антальяспор», «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». За стамбульский клуб он уже выступал ранее.
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Происшествия

На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода

В Петербурге на проспекте Ветеранов водитель сбил пешехода, а потом открыл по нему стрельбу.
Российская газета 03:56
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Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Армия и оружие

Шойгу: потребность в солдатах-срочниках в России снизилась

Министр обороны России заявил о снижении потребности в призыве граждан на военную службу.
News.ru 07:10
Кино

«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года

РИАМО вчера в 08:17
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В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
RT на русском 02:30
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
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Кадыров раскритиковал фанатов «Ахмата»: будто я их болеть заставляю

РИА Новости 05:41
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Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Аргументы и Факты вчера в 17:39
Армия и оружие

На российском Су-57 в Сирии испытали новые виды бомб и ракет – Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что на российском истребителе Су-57 в Сирийской Арабской Республике прошли испытания новых видов ракет и бомб.
Слово и Дело 06:52
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Гиперкар McLaren Speedtail подтвердил заявленную максималку

Гиперкар Speedtail на лавры самой быстрой дорожной и серийной модели в мире не претендует, зато это самый скоростной McLaren.
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Украинский кабмин упростил пересечение границы с Крымом для учащихся

Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
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В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
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Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника

Американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Боксер вышел на ринг в возрасте 70 лет.
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Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Online47.ru вчера в 06:17
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