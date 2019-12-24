Финансы

ТАССТАССКурс доллара опустился ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
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Курс доллара опустился ниже 62 рублей

ТАСС06:14

Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

РБК06:16

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

RT на русском06:08

Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

Интерфакс06:12

Курс доллара упал ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года

Life.ru06:18

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

Москва 2405:55

Доллар впервые за 1,5 года опустился ниже 62 рублей

Взгляд.ру06:19
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Общество

Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом

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Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале

В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь.
Известия 05:18
Происшествия

МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

Ридус 05:08
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Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в матче с "Челси" (0:2).
Чемпионат 02:17
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Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Российская авиабаза в Сирии Хмеймим отбила атаку беспилотников незаконных вооруженных формирований.
Московский Комсомолец 01:55
Политика

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
Телеканал 360° вчера в 13:03
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга

Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
REGNUM 02:29
Армия и оружие

В Минобороны прошла крупная ротация кадров

Руководителем инновационного технополиса «ЭРА» стал глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Государственные Вести вчера в 04:18
Политика

Песков опроверг заявления об отсутствии помощи пострадавшим в Беслане

«Многое, что говорится, не соответствует действительности, то есть говорить о том, что люди брошены и лишены возможности реабилитироваться и так далее в медицинском плане — это не нашло своего подтверждения», — подчеркнул Песков.
REGNUM 05:50
Спорт

В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Российская газета 05:18
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Общество

В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что деление в налоговом законодательстве граждан по уровню их дохода является «чувствительной» темой.
REGNUM 05:52
Транспорт

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Происшествия

Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 2,5 годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Коммерсантъ 06:16
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Salt Mag 03:26
Политика

Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.
Московский Комсомолец 05:45
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru 22 декабря в 19:30
Технологии

Apple может выпустить компьютер для киберспортсменов

Компания Apple готовится выйти на рынок киберспортивных PC. В Купертино планируют выпустить игровой компьютер стоимостью до $5 тысяч.
News.ru 03:48
Политика

Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой

Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
Lenta.ru вчера в 07:26
Происшествия

Фигуранта «московского дела» Суровцева попросили посадить на 4 года

Прокуратура в суде потребовала наказания в виде четырех лет колонии для Сергея Суровцева, обвиняемого по "московскому делу".
Московский Комсомолец 05:54
Общество

В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

Село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями было выставлено на продажу.
9111.ru 05:35
Политика

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости вчера в 09:04
Политика

Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Москва каждый год начинает «прессовать» Минск, «завинчивая гайки».
Lenta.ru 06:15
Политика

Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Суть событий вчера в 12:51
Финансы

Рубль вполне может вплотную приблизиться к уровню 61 за доллар

Если позитивные настроения на рынках продолжатся, рубль вполне может вплотную приблизиться к уровню 61 за доллар.
Finam.Ru 05:50
Происшествия

Минздрав уточнил число пострадавших в детском саду Копейска

В минздраве Челябинской области уточнили число детей и взрослых, пострадавших в детском саду № 34 города Копейска.
Znak.com 04:38
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец вчера в 06:48
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
RT на русском 06:13
Кино

Хидэо Кодзима назвал десять лучших фильмов 2019 года

Геймдизайнер Хидэо Кодзима выбрал десять фильмов, которые считает лучшими в 2019 году.
CyberSport.ru 22 декабря в 09:47
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