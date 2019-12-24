Финансы
ТАССКурс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
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Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале
В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь.
Футбол
Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в матче с "Челси" (0:2).
Армия и оружие
Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Российская авиабаза в Сирии Хмеймим отбила атаку беспилотников незаконных вооруженных формирований.
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Армия и оружие
В Минобороны прошла крупная ротация кадров
Руководителем инновационного технополиса «ЭРА» стал глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Политика
Песков опроверг заявления об отсутствии помощи пострадавшим в Беслане
«Многое, что говорится, не соответствует действительности, то есть говорить о том, что люди брошены и лишены возможности реабилитироваться и так далее в медицинском плане — это не нашло своего подтверждения», — подчеркнул Песков.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Общество
В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что деление в налоговом законодательстве граждан по уровню их дохода является «чувствительной» темой.
Транспорт
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 2,5 годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Политика
Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Технологии
Apple может выпустить компьютер для киберспортсменов
Компания Apple готовится выйти на рынок киберспортивных PC. В Купертино планируют выпустить игровой компьютер стоимостью до $5 тысяч.
Политика
Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой
Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Суровцева попросили посадить на 4 года
Прокуратура в суде потребовала наказания в виде четырех лет колонии для Сергея Суровцева, обвиняемого по "московскому делу".
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями было выставлено на продажу.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Политика
Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Москва каждый год начинает «прессовать» Минск, «завинчивая гайки».
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Финансы
Рубль вполне может вплотную приблизиться к уровню 61 за доллар
Если позитивные настроения на рынках продолжатся, рубль вполне может вплотную приблизиться к уровню 61 за доллар.
Происшествия
Минздрав уточнил число пострадавших в детском саду Копейска
В минздраве Челябинской области уточнили число детей и взрослых, пострадавших в детском саду № 34 города Копейска.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
Кино
Хидэо Кодзима назвал десять лучших фильмов 2019 года
Геймдизайнер Хидэо Кодзима выбрал десять фильмов, которые считает лучшими в 2019 году.