Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года

На Московской бирже курс доллара опустился на 21 копейку и достиг 62,05 рубля. Но ранее "американец" в моменте ушел ниже 62 рублей. В последний раз такое было зафиксировано 12 июля 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Рождество и налоги укрепили рубль

Ведомости05:22

Эксперты: курс доллара в первой половине 2020 года составит 62-64 рубля

ТАССвчера в 19:29

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

Москва 24вчера в 06:10

Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

РБКвчера в 06:16

Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

Интерфаксвчера в 06:12

Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря

Финмаркетвчера в 08:00

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

RT на русскомвчера в 06:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Политика

Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму

Напомним, на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, состоявшихся в 2016 году, «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов.
REGNUM 00:01
Общество

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
Общество

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вышел на связь

Призванный на воинскую службу сотрудник ФБК нашел способ связаться с коллегами – Шаведдинов воспользовался телефоном, который ему дал начальник медчасти для отправки медицинских документов.
Эхо Москвы 06:00
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Lenta.ru 03:25
Футбол

Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру

Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Sports.ru вчера в 08:08
Политика

Украина завела уголовное дело из-за проезда поезда по Крымскому мосту

Газета.Ru 05:40
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
Единоборства

Нурмагомедова назвали одним из лучших бойцов десятилетия в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов ММА за последние 10 лет.
Телеканал 360° 02:11
Политика

Песков рассказал о согласовании дорожных карт

Правительство РФ вложило много труда в согласование дорожных карт, заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
Политическая Экспертиза 04:55
Экономика

Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
Lenta.ru 06:21
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16

RT на русском 06:21
Происшествия

На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом

В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РБК 06:41
Политика

Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата

Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Известия вчера в 16:44
Хоккей

«Амур» одержал третью победу подряд, обыграв «Торпедо»

Спорт-Экспресс 06:26
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Политика

В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК

В Кремле видели сообщения СМИ о якобы принудительной отправке сотрудника Фонда борьбы с коррупцией в армию и считают, что если он уклонялся от службы, то все было сделано в рамках закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Происшествия

В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Московский Комсомолец 06:00
Технологии

Компания МТС создала умную колонку

Оператор связи МТС создал умную колонку, голосового помощника и систему умного дома.
АБН 05:48
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Происшествия

Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле

Газета.Ru 06:09
Игры

В сети появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII

На агрегаторе Gamstat появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII.
CyberSport.ru 01:49
Экономика

Михаил Петриченко: «Налоги для небольших магазинов могут вырасти в 6-8 раз»

На продолжающемся заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Саратовской области собравшиеся перешли к обсуждению изменений условий ведения бизнеса в связи с внедрением маркировки на определенные группы товаров.
Взгляд-инфо 03:44
Политика

Путин призвал правительство сделать все для улучшения жизни россиян

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что одна из главных целей реализуемых нацпроектов — это повышение уровня жизни россиян.
Коммерсантъ 06:25
Гаджеты

В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов

В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
UfaTime.ru вчера в 14:22
Кино

В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
Sputnik Узбекистан вчера в 04:52
Общество

РЖД представили дизайн новых электронных билетов на поезда

РБК 00:42
Общество

Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
ФАН 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное