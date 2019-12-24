Финансы
REGNUMВпервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе курс европейской валюты также упал до значений почти двухлетней давности. Так, на торгах 20 декабря курс евро составил 68,94 рубля.
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Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил новую дивидендную политику
Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Политика
Путин пообещал повысить военные пенсии в 2020 году
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году размер военных пенсий будет увеличен.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Согласно результатам исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, большинство россиян не хотели бы получить в качестве новогодних подарков электробритву, сувениры и мягкие игрушки.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Армия и оружие
В России разрабатывают двух военных сухопутных роботов
Главнокомандующий сухопутными войсками России, генерал армии Олег Салюков рассказал о начале работ над двумя отечественными боевыми роботами.
Армия и оружие
Участник афганской войны сравнил ее с операцией в Сирии
Понимаете, если бы увидели, что войска вошли, какие-то вопросы решили, в стране есть сильное правительство, армия, которая может воевать, то могли бы вопрос ставить о выводе.
Авто
Эксперты узнали, что сокращает ресурс современного двигателя
В современных двигателях используются решения, экономящие топливо, но сокращающие ресурс мотора.
Технологии
Apple хочет выпустить компьютер для киберспортсменов
Компания Apple хочет выпустить компьютер, специально предназначенный для киберспортсменов.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удалила импланты из груди
Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Политика
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Происшествия
Глава СПЧ назвал решение суда по делу Раджабова проявлением гуманизма
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что суд вынес гуманное решение в отношении участника несанкционированной акции 27 июля Самариддина Раджабова, назначив ему во вторник штраф в размере 100 тыс. рублей.
Политика
Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин
Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Минфин РФ ожидает решения суда по долгу Украины к лету 2020 года
Окончательное решение суда по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям может быть озвучено к лету 2020 года.
Происшествия
Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами
Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей гомосексуальности
Что касается супруги Галкина Аллы Пугачевой, то ее слухи о муже не смущают.
Авто
Названы автомобили, которые мало теряют в цене
Замкнули пятерку лидеров KIA Rio (87,2%) и Hyundai Creta (86%). Премиальные автомобили традиционно теряют в цене сильнее, чем массовые.
Кино
«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".