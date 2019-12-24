На Московской бирже курс доллара опустился на 21 копейку и достиг 62,05 рубля. Но ранее "американец" в моменте ушел ниже 62 рублей. В последний раз такое было зафиксировано 12 июля 2018 года.

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года

Политика Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).

Политика В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

Космос Японский спутник поставил рекорд сверхнизкой орбиты полета Испытательный спутник «Цубамэ» совершил полет и наблюдения за Землей на сверхнизкой орбите в 167,4 километра, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Политика Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».

Армия и оружие Асад неудержим: сирийская армия берёт село за селом в Идлибе Ранее верховное командование Вооружёнными силами Сирии в своём заявлении указало на «продолжающееся наступление сирийской армии на позиции террористов в направлении юго-восточной части провинции Идлиб на фоне постоянного поражения террористических группировок».

Общество Рядом с Нотр-Дамом появился гигантский башенный кран Башенный кран высотой 80 метров появился у Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщила в среду французская газета Le Parisien.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.

Политика Президент не заметил позитивного эффекта от повышения налогов Об очевидном негативном эффекте от повышения фискальной нагрузки в стране заявил российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Экономика Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).