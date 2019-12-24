Финансы
REGNUMВпервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе курс европейской валюты также упал до значений почти двухлетней давности. Так, на торгах 20 декабря курс евро составил 68,94 рубля.
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Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Происшествия
У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро
По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».
Армия и оружие
Шойгу рассказал о военном бюджете США на 2020 год
Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Происшествия
Прокуратура проверяет 40 воинских частей после стрельбы в Забайкалье
Главная военная прокуратура России проводит проверки в 40 российских воинских частях после стрельбы в одной из частей в Забайкальском крае, устроенной солдатом Рамилем Шамсутдиновым.
Политика
Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши
Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями было выставлено на продажу.
Политика
Время принятия конституции Союзного государства ушло, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вероятность принятия конституции Союзного государства.
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Армия и оружие
Россия «приземлит» гиперзвуковой «Циркон»
В России ведутся работы по «приземлению» гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает ТАСС заявление президента страны Владимира Путина.
Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Авто
Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными
Мечта многих автомобилистов – Lexus возглавил рейтинг самых надежных автомобилей.
Футбол
Рустам Минниханов прокомментировал назначение Слуцкого в «Рубин»
Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о перестановках в казанском футбольном клубе "Рубин".
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Кино
Режиссер Терри Гиллиам заявил о ненависти к «Черной пантере»
Режиссер Терри Гиллиам, который известен своими фильмами «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия» заявил, что ненавидит «Черную пантеру».
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Общество
В рейтинге самых депрессивных городов оказался Волгоград
Шоу-бизнес
Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию
Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.
Технологии
Huawei активно разрабатывает собственные аналоги приложений Google
Сетевые источники сообщают о том, что в настоящее время Huawei активно сотрудничает с индийскими разработчиками программного обеспечения, создавая собственные аналоги самых популярных приложений Google.
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
Политика
Госдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО
Свертывание отношений США с Турцией в результате санкций приведет к подрыву деятельности НАТО и росту зависимости Анкары от соперничающих с США стран, в том числе России, говорится в письме.
Наука
Ученые объяснили слипание овсяных колечек
Общество
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».