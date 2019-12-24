Финансы

REGNUMREGNUMВпервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе курс европейской валюты также упал до значений почти двухлетней давности. Так, на торгах 20 декабря курс евро составил 68,94 рубля.
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Курс доллара достиг минимума почти за полтора года

Ведомости06:38

Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

Коммерсантъ06:26

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

Москва 2406:10

Курс доллара опустился ниже 62 рублей

ТАСС06:14

Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

Интерфакс06:12

Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

РБК06:16

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

RT на русском06:08
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РИА Новости 07:51
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Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
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Младенца в коробке нашли на лестнице в Подмосковье

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В России ведутся работы по «приземлению» гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает ТАСС заявление президента страны Владимира Путина.
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Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа

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Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными

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Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками

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В рейтинге самых депрессивных городов оказался Волгоград

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Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.
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Huawei активно разрабатывает собственные аналоги приложений Google

Сетевые источники сообщают о том, что в настоящее время Huawei активно сотрудничает с индийскими разработчиками программного обеспечения, создавая собственные аналоги самых популярных приложений Google.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
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Госдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО

Свертывание отношений США с Турцией в результате санкций приведет к подрыву деятельности НАТО и росту зависимости Анкары от соперничающих с США стран, в том числе России, говорится в письме.
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Ученые объяснили слипание овсяных колечек

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Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
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