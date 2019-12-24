Финансы
ДождьКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря
Финмаркет24 декабря в 08:00
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Политика
Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
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Татьяна Столяр высмеяла Константина Богомолова
Авто
Mitsubishi выпустит новый Delica и Eclipse Cross с пневмодвеской
Третья новинка - концепт-кар Eclipse Cross Weekend Explorer с пневмокомплектом.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей гомосексуальности
Галкин добавил, что слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации не беспокоят ни его, ни его супругу Аллу Пугачеву.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15
Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15.
Общество
СК проверит продажу поселка с жителями в Красноярском крае
Общество
Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
Экономика
«Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха»
Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Хоккей
Путин рассказал, что в последнее время мало спит
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Министр энергетики Александр Новак в интервью РБК рассказал о переговорах с Украиной, санкциях США против «Северного потока-2», сделке ОПЕК+ и загрязнении нефтепровода «Дружба».
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полицейских его искать
СКР начал расследование уголовного дела против двух полицейских, которые отказались принимать заявление о пропаже подростка, пишет «МК».
Происшествия
Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину
Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Политика
Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
Общество
«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах
Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
Происшествия
В Японии за убийство семьи казнили гражданина Китая
Гражданин Китая, который был осужден японскими властями за убийство семьи в 2003 году, казнен 26 декабря в Японии.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
Здоровье
«Ъ»: Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств
Минздрав готовит программу пилотного проекта компенсаций по лекарственному обеспечению лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Происшествия
Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова
Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
Экономика
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавили прокат в России
Новая часть саги «Звездные войны» американского режиссера Джей Джей Абрамса стала лидером проката в России.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Наука
Ученые определили пользу прерывистого голодания
Прерывистое голодание предполагает частичное ограничение времени приема пищи (например, только с 8 до 14 часов) или введение дней полного отказа от еды.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Общество
Полсотни миллиардеров на суперъяхтах оккупировали карибский остров
В преддверии Рождества 52 суперъяхты «оккупировали» берега острова Сен-Мартен в Карибском море.
Происшествия