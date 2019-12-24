Финансы
ИзвестияКурс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей. Торги открылись на уровне 62,28 рубля за доллар. Минимальное значение в ходе торгов составило 61,94 рубля.
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Гаджеты
Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале
Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года.
Общество
Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
Происшествия
В Киеве суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета
Киевский апелляционный суд в понедельник, 23 декабря, вынес решение, согласно которому подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко останется под арестом до 8 февраля.
Кино
Новый «Рэмбо» попал в список худших фильмов года по версии Metacritic
Портал Metacritic продолжил подведение итогов года, на этот раз собрав самые низко оценённые фильмы.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Политика
Медведчук анонсировал межпарламентскую встречу «нормандской четверки»
Председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» и лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что следующие встречи парламентариев «нормандской четверки» могут состояться в Германии в ближайший месяц-полтора.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Гаджеты
Глава OnePlus назвал самую красивую линейку смартфонов
Глава компании OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны линейки.
Шоу-бизнес
Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой
На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
Происшествия
СМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров.
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Общество
Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей
Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил на своей странице «ВКонтакте», что поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Экология
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Наука
Низкий риск развития ишемической болезни сердца в постменопаузе связали с магнием
В своей работе американские ученые исследовали потребление магния с пищей в выборке из более 153 тысяч женщин в постменопаузе и смогли связать его уровни с развитием ИБС и ВСС в течение последующих десяти с половиной лет наблюдения.
Происшествия
В Венгрии погибла 27-летняя пианистка из России
Во время отдыха в Венгрии на съемной квартире погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
Политика
Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»
«В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.
Кино
Джеки Чан едва не погиб на съемках фильма
Режиссер кинофильма признался, что очень сильно испугался за главного актера и переживал за него в ходе съемок сцены.
Культура
Тюменские лингвисты расшифровали имена в «Гарри Поттере»
Гаджеты
Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.