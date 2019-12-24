Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей. Торги открылись на уровне 62,28 рубля за доллар. Минимальное значение в ходе торгов составило 61,94 рубля.
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Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

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Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

Москва 2406:10

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

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