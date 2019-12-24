Финансы
ДождьКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря
Финмаркетвчера в 08:00
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Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади в Москве.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Не взирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о «трещинах» в НАТО
В НАТО очень много трещин, которые еще больше углубились, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе России.
Экономика
«Ведомости» узнали о сложностях с передачей SSJ100 «Аэрофлоту»
«Гражданские самолеты Сухого» построили 10 из 100 самолетов, которые по контракту 2018 г. должны были быть переданы «Аэрофлоту».
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова
Имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, арестовал суд в Москве.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
Финансы
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
Происшествия
На Урале девочка погибла при игре с кошкой
В свердловском городе Качканаре семилетняя девочка увлеклась игрой с кошкой и упала с дивана.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефтяных ресурсов
Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов.
Общество
«Ъ»: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Экономика
QIWI продала свою сеть постаматов
QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
Политика
Путин уволил пять генералов СК, МВД и МЧС
Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппа
По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
Авиакомпанию обвинили в бездействии после изнасилований в самолетах
В США сразу две женщины подали иск к американской авиакомпании Frontier Airlines, заявив, что подверглись изнасилованию во время перелета и обвинив перевозчика в бездействии.
Гаджеты
Как не нужно заряжать смартфон, чтобы не пришлось менять аккумулятор
Кстати, отрицательно влияет на срок службы аккумулятора и его полная разрядка.В любом случае, как бы пользователь не берёг свой телефон, литий-ионный аккумулятор будет стареть и изнашиваться.
Политика
Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.