Финансы

ДождьДождьКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года

Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.
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Рубль ставит рекорд за рекордом

REGNUM07:54

Рождество и налоги укрепили рубль

Ведомости05:22

Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

Интерфаксвчера в 06:12

Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря

Финмаркетвчера в 08:00

Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

РБКвчера в 06:16

Эксперты: курс доллара в первой половине 2020 года составит 62-64 рубля

ТАССвчера в 19:29

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

RT на русскомвчера в 06:08
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Армия и оружие

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
РИА Новости 21:04
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:42
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM 19:58
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Президент России Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади в Москве.
RT на русском 17:17
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости 15:48
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Не взирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета 16:49
Происшествия

В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
РИА Новости 07:58
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала о «трещинах» в НАТО

В НАТО очень много трещин, которые еще больше углубились, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе России.
РИА Новости 22:06
Экономика

«Ведомости» узнали о сложностях с передачей SSJ100 «Аэрофлоту»

«Гражданские самолеты Сухого» построили 10 из 100 самолетов, которые по контракту 2018 г. должны были быть переданы «Аэрофлоту».
РБК 22:36
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск 08:10
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, арестовал суд в Москве.
РЕН ТВ 23:10
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16

RT на русском 06:21
Финансы

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
РИА Новости 20:23
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
РИА Новости 19:19
Происшествия

На Урале девочка погибла при игре с кошкой

В свердловском городе Качканаре семилетняя девочка увлеклась игрой с кошкой и упала с дивана.
REGNUM 22:25
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Политика

Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефтяных ресурсов

Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов.
Вести.Ru 17:34
Общество

«Ъ»: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 22:43
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Экономика

QIWI продала свою сеть постаматов

QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
РБК 22:00
Политика

Путин уволил пять генералов СК, МВД и МЧС

Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
BFM.ru 10:05
Общество

С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппа

По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».
Ведомости 23:09
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Происшествия

Авиакомпанию обвинили в бездействии после изнасилований в самолетах

В США сразу две женщины подали иск к американской авиакомпании Frontier Airlines, заявив, что подверглись изнасилованию во время перелета и обвинив перевозчика в бездействии.
РЕН ТВ 21:41
Гаджеты

Как не нужно заряжать смартфон, чтобы не пришлось менять аккумулятор

Кстати, отрицательно влияет на срок службы аккумулятора и его полная разрядка.В любом случае, как бы пользователь не берёг свой телефон, литий-ионный аккумулятор будет стареть и изнашиваться.
UfaTime.ru 22:56
Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 12:32
Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

Московский Комсомолец 20:58
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 23 декабря в 14:05
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