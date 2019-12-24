Финансы

ДождьДождьКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года

Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.
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Рубль ставит рекорд за рекордом

REGNUMвчера в 07:54

Рождество и налоги укрепили рубль

Ведомостивчера в 05:22

Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря

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Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

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Эксперты: курс доллара в первой половине 2020 года составит 62-64 рубля

ТАСС24 декабря в 19:29

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

RT на русском24 декабря в 06:08
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Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Российская газета 01:56
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Подводная лодка проекта 636.3 торжественно спущена на воду в Петербурге, на "Адмиралтейских верфях".
Российская газета 03:25
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Политика

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Интерфакс вчера в 19:50
Здоровье

Больницы Волгоградской области обновляют автопарк скорой помощи

Волгоградская правда 24 декабря в 03:59
Происшествия

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Газета.Ru 03:37
Авто

С конвейера сошел последний экземпляр Toyota Mark X

На японском заводе Toyota Motomachi в префектуре Айти собрали последний седан Mark X. Для модели устроили прощальное мероприятие, после которого она навсегда будет снята с производства.
Motor вчера в 07:52
Общество

Новейшему кораблю Норвегии запретили выход в море

Новейший корабль комплексного снабжения KNM Maud прошел обряд крещения в мае нынешнего года, сообщает Военное обозрение со ссылкой на издание Aftenposten.
Российская газета 03:06
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Общество

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.
РБК 00:00
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала о приглашении Путина на свадьбу

Расчета при приглашении президента РФ Владимира Путина на свадьбу не было, его спонтанный приезд сделал праздник веселым, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 03:17
Происшествия

В Свердловской области школьница умерла, упав с дивана

РИА Новости 00:57
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Авто

Представлен новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro

В Китае состоялась презентация нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro.
UsedCars.ru 24 декабря в 02:40
Происшествия

В Одессе опознали всех погибших в пожаре на Троицкой

В Одессе опознали тело последней жертвы пожара в доме Асвадурова на Троицкой улице. Об этом 25 декабря сообщила «Думская»
Украина.ру 02:15
Авто

В России сертифицирован обновленный Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi сертифицировала в России обновленный кроссовер Mitsubishi ASX, который поступит в продажу в 2020 году.
Автоновости дня 02:48
Общество

Несуществующий снег убрали во Владимире

Пользователи Сети высмеяли уборку несуществующего снега на улицах Владимира. Видео с «уборкой» опубликовали в соцсетях.
Взгляд.ру 02:10
Происшествия

К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении

Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа.
Lenta.ru 03:19
Общество

Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира.
Известия 02:10
Космос

The New York Times (США): правда, что США теряют Вселенную? (The New York Times)

США вот-вот потеряют Вселенную.
ИноСМИ вчера в 10:37
Происшествия

В Воронеже при столкновении BMW и Opel погибли два человека

В Воронеже на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средства.
Evo-rus.com 00:42
Хоккей

Александр Овечкин и Анастасия Шубская посетили ужин у Дональда Трампа

Александр Овечкин - известный хоккеист российского происхождения, играющий в НХЛ Америки, на днях получил приглашение посетить ужин самого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:40
Экономика

Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей

Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Ведомости вчера в 15:17
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru 24 декабря в 08:06
Армия и оружие

Военная полиция России заняла опорный пункт американцев в Сирии

Российские военные полицейские заняли опорный пункт в поселке Телль-Самин, который оставили американские войска.
Газета.Ru 03:17
Игры

Кинематографичный тизер Squadron 42 — сюжетной кампании Star Citizen

Студия Cloud Imperium Games опубликовала почти четырёхминутный ролик Squadron 42 — сюжетной кампании разрабатывающегося уже несколько лет космического онлайн-симулятора Star Citizen.
Мир фантастики 02:31
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