Финансы
ДождьКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря
Финмаркет24 декабря в 08:00
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Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом
Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
Подводная лодка проекта 636.3 торжественно спущена на воду в Петербурге, на "Адмиралтейских верфях".
Происшествия
На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу
Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России
США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Здоровье
Больницы Волгоградской области обновляют автопарк скорой помощи
Происшествия
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Авто
С конвейера сошел последний экземпляр Toyota Mark X
На японском заводе Toyota Motomachi в префектуре Айти собрали последний седан Mark X. Для модели устроили прощальное мероприятие, после которого она навсегда будет снята с производства.
Общество
Новейшему кораблю Норвегии запретили выход в море
Новейший корабль комплексного снабжения KNM Maud прошел обряд крещения в мае нынешнего года, сообщает Военное обозрение со ссылкой на издание Aftenposten.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Общество
Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.
Происшествия
Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о приглашении Путина на свадьбу
Расчета при приглашении президента РФ Владимира Путина на свадьбу не было, его спонтанный приезд сделал праздник веселым, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Происшествия
В Свердловской области школьница умерла, упав с дивана
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Авто
Представлен новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro
В Китае состоялась презентация нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro.
Происшествия
В Одессе опознали всех погибших в пожаре на Троицкой
В Одессе опознали тело последней жертвы пожара в доме Асвадурова на Троицкой улице. Об этом 25 декабря сообщила «Думская»
Авто
В России сертифицирован обновленный Mitsubishi ASX
Компания Mitsubishi сертифицировала в России обновленный кроссовер Mitsubishi ASX, который поступит в продажу в 2020 году.
Общество
Несуществующий снег убрали во Владимире
Пользователи Сети высмеяли уборку несуществующего снега на улицах Владимира. Видео с «уборкой» опубликовали в соцсетях.
Происшествия
К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении
Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа.
Общество
Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира.
Космос
The New York Times (США): правда, что США теряют Вселенную? (The New York Times)
США вот-вот потеряют Вселенную.
Происшествия
В Воронеже при столкновении BMW и Opel погибли два человека
В Воронеже на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средства.
Хоккей
Александр Овечкин и Анастасия Шубская посетили ужин у Дональда Трампа
Александр Овечкин - известный хоккеист российского происхождения, играющий в НХЛ Америки, на днях получил приглашение посетить ужин самого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Экономика
Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей
Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла опорный пункт американцев в Сирии
Российские военные полицейские заняли опорный пункт в поселке Телль-Самин, который оставили американские войска.
Игры
Кинематографичный тизер Squadron 42 — сюжетной кампании Star Citizen
Студия Cloud Imperium Games опубликовала почти четырёхминутный ролик Squadron 42 — сюжетной кампании разрабатывающегося уже несколько лет космического онлайн-симулятора Star Citizen.