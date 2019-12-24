Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года

Гаджеты Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Политика WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

Авто С конвейера сошел последний экземпляр Toyota Mark X На японском заводе Toyota Motomachi в префектуре Айти собрали последний седан Mark X. Для модели устроили прощальное мероприятие, после которого она навсегда будет снята с производства.

Общество Новейшему кораблю Норвегии запретили выход в море Новейший корабль комплексного снабжения KNM Maud прошел обряд крещения в мае нынешнего года, сообщает Военное обозрение со ссылкой на издание Aftenposten.

Общество Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.

Политика Экс-глава МИД Австрии рассказала о приглашении Путина на свадьбу Расчета при приглашении президента РФ Владимира Путина на свадьбу не было, его спонтанный приезд сделал праздник веселым, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Авто В России сертифицирован обновленный Mitsubishi ASX Компания Mitsubishi сертифицировала в России обновленный кроссовер Mitsubishi ASX, который поступит в продажу в 2020 году.

Общество Несуществующий снег убрали во Владимире Пользователи Сети высмеяли уборку несуществующего снега на улицах Владимира. Видео с «уборкой» опубликовали в соцсетях.

Экономика Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.