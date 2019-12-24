Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года

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