Финансы

ДождьДождьКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года

Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря

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Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16

RT на русском 06:21
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Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова

Пост замминистра связи Солдатов занимал в 2008–2010 гг. По словам собеседника «Ведомостей», его подозревают в подделке документов: «IPv4-адреса не являются материальной ценностью или интеллектуальной собственностью».
Ведомости 14:40
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Три правила оздоровления кишечника озвучили врачи

Эксперт Карл Оутс из Австралии назвал три «золотых правила» оздоровления кишечника, передает «МК в Волгограде.ру» со ссылкой на «Газету Кемерово».
Московский Комсомолец 20:55
Спорт

РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России

Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Life.ru вчера в 10:52
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев рядового Шамсутдинова покажут психиатрам

Lenta.ru вчера в 05:21
Общество

Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены

Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
REGNUM 08:29
Происшествия

У бывшего замгубернатора Курганской области прошли обыски

Сразу несколько источников в силовых структурах Зауралья сообщили «URA.RU» о проводимых обысках в квартире экс-замгубернатора Сергея Пугина.
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Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС 23:00
Технологии

В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о романе с блогером

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Газета Кемерова 13:50
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Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
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Путин во время хоккейного матча пожаловался на проблемы со сном

Ранее сообщалось, что команда Путина одержала победу в хоккейном матче со счетом 8:5.
Газета.Ru 18:14
Армия и оружие

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
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Финансы

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
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Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
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Уже в начале следующего года в Бийске, на базе Центральной городской больницы, на основе государственно-частного партнерства откроется Центр рентгенхирургических методов диагностики.
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«Ъ»: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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