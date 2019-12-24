Финансы
ДождьКурс доллара опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 62 рублей. Это произошло впервые с июля 2018 года. На торгах 24 декабря минимальный курс доллара составлял 61 рубль 94 копейки.
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря пику налогового периода декабря
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Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
Культура
Кевин Спейси опубликовал новое видео в образе президента США
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
Путин уволил пять генералов СК, МВД и МЧС
Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике
Со ссылкой на анонимный источник в окружении артистки, СМИ сообщают, что родные Заворотнюк хотели забрать ее на Новый год, но не получили одобрения от медиков.
Общество
СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Пост замминистра связи Солдатов занимал в 2008–2010 гг. По словам собеседника «Ведомостей», его подозревают в подделке документов: «IPv4-адреса не являются материальной ценностью или интеллектуальной собственностью».
Здоровье
Три правила оздоровления кишечника озвучили врачи
Эксперт Карл Оутс из Австралии назвал три «золотых правила» оздоровления кишечника, передает «МК в Волгограде.ру» со ссылкой на «Газету Кемерово».
Спорт
РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России
Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев рядового Шамсутдинова покажут психиатрам
Общество
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Происшествия
У бывшего замгубернатора Курганской области прошли обыски
Сразу несколько источников в силовых структурах Зауралья сообщили «URA.RU» о проводимых обысках в квартире экс-замгубернатора Сергея Пугина.
Происшествия
Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова
Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
Технологии
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о романе с блогером
Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
Путин во время хоккейного матча пожаловался на проблемы со сном
Ранее сообщалось, что команда Путина одержала победу в хоккейном матче со счетом 8:5.
Армия и оружие
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Финансы
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
Политика
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
Общество
Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора
Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Общество
Карты говорят: Таро-гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
ОВЕН (21 марта — 20 апреля) Карты: Влюбленные – Отшельник Все дела Овнов в 2020 году будут подчинены постоянной необходимости выбора, причем иногда не только между «простым» и «понятным», но и между взаимоисключающими вариантами.
Гаджеты
Как не нужно заряжать смартфон, чтобы не пришлось менять аккумулятор
Кстати, отрицательно влияет на срок службы аккумулятора и его полная разрядка.В любом случае, как бы пользователь не берёг свой телефон, литий-ионный аккумулятор будет стареть и изнашиваться.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Здоровье
Современное отделение кардиологии откроется в ЦГБ города Бийска
Уже в начале следующего года в Бийске, на базе Центральной городской больницы, на основе государственно-частного партнерства откроется Центр рентгенхирургических методов диагностики.
Общество
«Ъ»: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.