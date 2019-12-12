В 17:50 мск стоимость евро на бирже впервые более чем за два месяца опустилась ниже отметки 70 рублей. На минимуме курс евро добрался до отметки 69,77 рубля, что на 68 копеек, или 0,96%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Общество Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище Бывшего мэра столицы Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве, — сообщило РБК со ссылкой на «РИА Новости».

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