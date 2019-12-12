Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро опустился ниже 70 рублей

В 17:50 мск стоимость евро на бирже впервые более чем за два месяца опустилась ниже отметки 70 рублей. На минимуме курс евро добрался до отметки 69,77 рубля, что на 68 копеек, или 0,96%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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Курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

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Декабрь остудил курсы валют: Доллар просел ниже 63 рублей

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Рубль усилил рост, евро пробил вниз отметку в 70 рублей впервые с 24 сентября

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Курс евро опустился ниже 70 рублей

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Доллар опустился в 25 июля

Вести.Ru08:35

Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб

РБК11:04
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Зак Снайдер показал фанатам чёрный костюм Супермена

Режиссёр Зак Снайдер выложил в сеть фотографию Супермена в чёрном костюме, который должен был появиться в его версии кинокомикса «Лига справедливости».
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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб военный

Северный флот подтвердил информацию о гибели военного в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов".
Российская газета 13:06
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Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru 10:59
Общество

Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра столицы Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве, — сообщило РБК со ссылкой на «РИА Новости».
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Происшествия

Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова

Российская газета 13:29
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

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Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

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Сенат США утвердил кандидатуру Салливана на должность посла в России

Сенат США утвердил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.
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Политика

Съемочную группу российского телеканала «Звезда» пустили на Украину

Съемочная группа канала оказалась одной из первых среди российских журналистов, которых пропустили на территорию украинской столицы после приглашения президента Украины Владимира Зеленского.
Суть событий 10:27
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Игры

Для ремейка Resident Evil 2 вышла новая демка — без таймера

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Экономика

Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании.
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Общество

Стали известны предпочтения россиян в порно за 2019 год

Порноресурс PornHub подвел итоги 2019 года и раскрыл пристрастия пользователей из разных стран.
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На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
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Курские ТРЦ «Гринн» могут стать собственностью букмекеров

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46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
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Спорт

Сальников заявил о намерении FINA оставить России ЧМ по плаванию

Член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников заявил, что организация намерена оставить России право проведения чемпионата мира 2022 года по плаванию на «короткой» воде и чемпионата мира 2025 года по водным видам спорта, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета

Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
RT на русском 11:34
Политика

Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря.
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Рептилии тоже могут видеть иллюзии

Оказалось, что некоторые животные, например приматы, собаки, голуби и даже рептилии, могут обманываться зрительными иллюзиями.
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Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

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Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
Газета.Ru 12:48
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Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала

12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
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Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
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Армия и оружие

США испытали прежде запрещенную ДРСМД ракету

Соединенные Штаты испытали в четверг, 12 декабря, неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, которая прежде была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Газета.Ru 12:47
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Госдума не дала отменить транспортный налог

Напомним, законопроект о полной отмене транспортного налога был внесен на рассмотрение Госдумой в начале лета прошлого года, тогда как дискуссия по этому вопросу началась с подачи президента еще в 2011 году.
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Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Армия и оружие

Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
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Пулишич признан лучшим футболистом года в США

Пулишич уже признавался лучшим футболистом года в США в 2017 году.
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