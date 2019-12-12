Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара опустился ниже 63 рублей

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

RT на русском12:28

Декабрь остудил курсы валют: Доллар просел ниже 63 рублей

Царьград08:22

Курс евро стал ниже 70 рублей

Газета.Ru10:54

Рубль усилил рост, евро пробил вниз отметку в 70 рублей впервые с 24 сентября

ПРАЙМ10:14

Курс евро опустился ниже 70 рублей

ТАСС10:08

Доллар опустился в 25 июля

Вести.Ru08:35

Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб

РБК11:04
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Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 13:31
Происшествия

В Иркутской области погиб солдат

На железнодорожной станции в Иркутской области покончил с собой 20-летний солдат.
Вести.Ru 04:45
Политика

В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом

Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Известия 12:47
Происшествия

Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета

Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
RT на русском 11:34
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

РИА Новости 12:57
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Windows 10 научилась звонить по телефону

Приложение Your Phone для Windows 10 научилось совершать полноценные звонки через мобильную сеть.
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Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru 10:59
Политика

«Секс на новом матрасе»: еще одну «слугу народа» поймали на интимной переписке в Раде

Из сообщений становится понятно, что мужчина заказал новый матрас и его должны доставить уже сегодня.
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Кино

Роберт Дауни-младший провел кастинг с животными для нового фильма

Голливудский актер Роберт Дауни-младший в роли доктора Дулиттла провел прослушивание анимированных животных для новой картины "Путешествие доктора Дулиттла".
Газета.Ru 13:23
Авто

Представлен новый Mercedes-Benz GLA

Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Общество

Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
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Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

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Футбол

Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке перед матчем с «Эспаньолом»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев станцевал лезгинку во время тренировки на стадионе «Эспаньола» перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы.
Sportbox.RU 02:55
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В Приморье затонула списанная подводная лодка

Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Газета.Ru 05:52
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Общество

Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно

Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Karelia.news 09:30
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Rambler Group предъявила права на самый популярный веб-сервер мира

«Рамблер интернет холдинг» сообщил «Ведомостям», что нарушено его исключительное право на веб-сервер Nginx – самый популярный в мире.
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Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Австралийский кинорежиссер Баз Лурман («Мулен Руж!», «Великий Гэтсби») приобрел права на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
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Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews вчера в 10:09
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В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
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Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
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Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря.
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Экономика

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

ToDay News Ufa 09 декабря в 10:16
Игры

Бесплатное демо Detroit: Become Human уже доступно в EGS

Разработчики из студии Quantic Dream опубликовали бесплатную демо-версию игры Detroit: Become Human в магазине Epic Games Store.
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Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.
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Собянин открыл второй участок Южной рокады

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Южной рокады - новой межрайонной трассы, которая отчасти дублирует перегруженный МКАД.
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