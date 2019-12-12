В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 63 рубля 25 июля 2019 года.

с чего всё началось

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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