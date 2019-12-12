Финансы
RT на русскомКурс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 63 рубля 25 июля 2019 года.ТАСС08:01
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Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге
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Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
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В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
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Власти Греции рассматривают вариант с возможным размещением американских военных баз на своей территории, если США будут вынуждены уйти из Турции, в частности из Инджирлика.
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Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
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Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
Политика
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Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде вспомнил о словах нынешнего главы государства Владимира Зеленского, который заявлял, что «он не лох».
Происшествия
Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине Хангошвили
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Армия и оружие
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Белоруссия проводит переговоры с руководством Северо-Атлантического Альянса относительно возможного проведения учений на своей территории.
Хоккей
Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
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Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
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Недавно в Сети появились новости о том, что Билан отказывается выступать вместе с Лазаревым, и у него на это есть свои причины.
Авто
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Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
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Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
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Загитова поучаствовала в репетиции шоу Навки «Спящая красавица»
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Гаджеты
Компания Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone
Новое ПО вышло для шестилетнего iPhone 5s и 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3. Обновление iOS также доступно для плеера iPod Touch 6. ПО включает в себя апдейты безопасности, рекомендованные Apple для установки.