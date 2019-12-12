Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара опустился ниже 63 рублей

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 63 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 63 рубля 25 июля 2019 года.
ТАСС08:01

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Курс евро опустился ниже 70 рублей

ТАСС10:08

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

RT на русском07:59

Доллар на торгах Мосбиржи впервые с лета упал ниже 63 руб

РБК09:27

Декабрь остудил курсы валют: Доллар просел ниже 63 рублей

Царьград08:22

Доллар опустился ниже 63 рублей

Газета.Ru08:27

Доллар опустился в 25 июля

Вести.Ru08:35

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

Взгляд.ру08:02
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Происшествия

Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

Газета.Ru 10 декабря в 06:37
Политика

Путин принял отставку иркутского губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Lenta.ru 09:56
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Общество

В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Вести.Ru 10:03
Армия и оружие

Греция может принять военные базы США в случае их закрытия в Турции

Власти Греции рассматривают вариант с возможным размещением американских военных баз на своей территории, если США будут вынуждены уйти из Турции, в частности из Инджирлика.
РЕН ТВ 10:12
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.
Игромания.ру 08:45
Происшествия

На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
РИА Новости 09:49
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

iReactor 06:23
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Мой Брянск 10 декабря в 07:23
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
РИА Новости 06:02
Политика

Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
РИА Новости 08:03
Происшествия

СК начал проверку после смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов скончался на 43-м году жизни.
Российская газета 08:44
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
Экономика

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новости 08:45
Политика

Порошенко в Раде частично повторил слова Зеленского про лоха

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде вспомнил о словах нынешнего главы государства Владимира Зеленского, который заявлял, что «он не лох».
РБК 08:57
Происшествия

Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине Хангошвили

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Муради Кавтарашвили, обвиняемого в содействии террористической деятельности, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 10:19
Политика

Съемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину

ТАСС 07:49
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные военные учения с НАТО

Белоруссия проводит переговоры с руководством Северо-Атлантического Альянса относительно возможного проведения учений на своей территории.
Аргументы недели 10 декабря в 03:23
Хоккей

Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу

RT на русском 00:22
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы Росгеологии Горринга к 3,5 годам колонии

Московский Комсомолец вчера в 10:29
Общество

Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно

Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Karelia.news 09:30
Музыка

Дима Билан отказался выступать на одном концерте с Сергеем Лазаревым

Недавно в Сети появились новости о том, что Билан отказывается выступать вместе с Лазаревым, и у него на это есть свои причины.
Popcornnews.ru вчера в 08:20
Авто

Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс 03:01
Политика

Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Газета.Ru 09:39
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM 05:13
Фигурное катание

Загитова поучаствовала в репетиции шоу Навки «Спящая красавица»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в репетиции шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
Sport24.ru 07:48
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Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон «Егорьевский»

ТАСС 07:24
Гаджеты

Компания Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone

Новое ПО вышло для шестилетнего iPhone 5s и 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3. Обновление iOS также доступно для плеера iPod Touch 6. ПО включает в себя апдейты безопасности, рекомендованные Apple для установки.
Аргументы недели 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
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