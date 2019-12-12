Финансы
RT на русскомКурс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 63 рубля 25 июля 2019 года.ТАСС08:01
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В четверг, 12 декабря, депутаты Сената парламента Казахстана одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительствами Казахстана и России.
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Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
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На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.
Общество
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Политика
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Численность мирных граждан, погибших за все время гражданской войны в Донбассе, озвучила руководитель миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер 12 декабря в ходе брифинга в Киеве.
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Собянин открыл движение на Дорожной улице и участке Южной рокады
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Общество
В Турции объявлен красный уровень опасности
Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
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С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Игры
Игроков, пользующихся мышами Bloody и A4Tech, сочли читерами в Rust
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Общество
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Общество
Во Франции проведут пенсионную реформу, несмотря на протесты
Несмотря на протесты, во Франции не откажутся от планов по проведению пенсионной реформы.
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Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»
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Суд заочно арестовал сына погибшего в петербургском СИЗО бизнесмена
Кировский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Дениса Пшеничного — фигуранта уголовного дела о хищении 368 млн руб. при проектировании субмарины проекта 636.3 «Варшавянка».
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МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
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Российский журналист умер после открывшегося кровотечения
В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.