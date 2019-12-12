Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара опустился ниже 63 рублей

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 63 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 63 рубля 25 июля 2019 года.
ТАСС08:01

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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 63 рублей

ТАСС08:01

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

RT на русском07:59

Доллар опустился ниже 63 рублей

Газета.Ru08:27

Доллар опустился в 25 июля

Вести.Ru08:35

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

Взгляд.ру08:02

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с июля

Rambler News Service08:37

Доллар опустился ниже 63 рублей впервые с июля

REGNUM08:59
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

Коммерсантъ 06:40
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

В четверг, 12 декабря, депутаты Сената парламента Казахстана одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительствами Казахстана и России.
Страна Советов on-line 04:05
Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»

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Наука

В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты

Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
RuNews24.ru 05:42
Происшествия

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.
Интерфакс 08:36
Общество

ГД разрешила возврат части страховки при досрочном погашении кредита

Госдума приняла закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребкредита без страховки по увеличенной процентной ставке.
РИА Новости 06:16
Политика

Порошенко в Раде частично повторил слова Зеленского про лоха

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде вспомнил о словах нынешнего главы государства Владимира Зеленского, который заявлял, что «он не лох».
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Политика

В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
РИА Новости 08:18
Политика

В ООН сообщили новые данные о жертвах конфликта в Донбассе

Численность мирных граждан, погибших за все время гражданской войны в Донбассе, озвучила руководитель миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер 12 декабря в ходе брифинга в Киеве.
Красная весна 08:48
Происшествия

Подозреваемый в убийстве студентки РУДН задержан в Москве

Агентство Москва 02:38
Политика

Съемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину

ТАСС 07:49
Политика

Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
РИА Новости 08:03
Транспорт

Собянин открыл движение на Дорожной улице и участке Южной рокады

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
РИА Новости 07:11
Общество

В Турции объявлен красный уровень опасности

Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
ТурДом вчера в 06:42
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Политика

В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
РИА Новости Крым 06:29
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Ведомости 07:37
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Игры

Игроков, пользующихся мышами Bloody и A4Tech, сочли читерами в Rust

Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.
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Общество

Участник беспорядков на Майдане рассказал, кто расстреливал силовиков

Адвокат родственников погибших на Майдане беркутовцев Александр Горошинский, комментируя видеозапись допроса, рассказал, что в январе 2018 года в Генеральной прокуратуре Украины был проведён допрос участника Майдана Дмитрия Липового, подозреваемого в расстрелах.
News.ru 07:51
Общество

Во Франции проведут пенсионную реформу, несмотря на протесты

Несмотря на протесты, во Франции не откажутся от планов по проведению пенсионной реформы.
Газета.Ru 08:43
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
РИА Новости 08:30
Кино

Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»

ФАН вчера в 20:01
Происшествия

Суд заочно арестовал сына погибшего в петербургском СИЗО бизнесмена

Кировский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Дениса Пшеничного — фигуранта уголовного дела о хищении 368 млн руб. при проектировании субмарины проекта 636.3 «Варшавянка».
РБК 08:55
Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
РИА Новости 06:33
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
Общество

Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Известия 06:24
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