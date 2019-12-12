Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара опустился ниже 63 рублей

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

RT на русском12:28

Курс евро упал ниже 70 рублей впервые с сентября

Ведомости11:14

Рубль обновил многомесячные максимумы на фоне роста аппетита к риску

ПРАЙМ12:23

Курс евро стал ниже 70 рублей

Газета.Ru10:54

Курс евро опустился ниже 70 рублей

ТАСС10:08

Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб

РБК11:04

Декабрь остудил курсы валют: Доллар просел ниже 63 рублей

Царьград08:22
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 18:20, Ашберн
Космос

В NASA определили участок для проб грунта с астероида Бенну

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрали участок поверхности астероида Бенну, с которого будет взята проба грунта.
Известия 15:03
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми

Полиция Новой Зеландии сообщила, что число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек.
ТАСС вчера в 14:24
Политика

Путин рассказал о требовании нового осмысления Конституции

Президент России Владимир Путин, на встрече с судьями Конституционного суда, заявил, что интерпретация главного закона страны является непрерывным процессом.
Московский Комсомолец 09:59
Футбол

Бубнов оценил уровень чемпионата России

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета российских клубов из еврокубков, передает Sportbox.
Газета.Ru 16:30
Происшествия

Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа

"В Морской координационный спасательный центр от береговой охраны Японии поступила информация об обнаружении у берегов Хоккайдо российского катера, который пропал 26 октября", - рассказали там, подчеркнув, что людей на борту не было.
Российская газета вчера в 20:01
Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец 16:14
Политика

Зеленский составил «формулу будущего» Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих «формулы будущего» Украины, среди которых установление мира, создание эффективных институтов и инвестиции.
Взгляд.ру 07:24
Происшествия

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Газета.Ru 11:47
Политика

Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400

Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 11:50
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Киберспорт

Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Чемпионат 14:43
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

В 2020 году, по мнению экспертов ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), объемы продаж легковушек и LVC в России упадут на 8%. Такую новость озвучил журналистам ТАСС Олег Моисеев, президент ассоциации.
Новые автомобили 10 декабря в 10:21
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru 10:59
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

Центральный районный суд вынес решение о помещении под стражу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева на два месяца.
Коммерсантъ 06:55
Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Вести.Ru 17:55
Кино

Роберт Дауни-младший провел кастинг с животными для нового фильма

Голливудский актер Роберт Дауни-младший в роли доктора Дулиттла провел прослушивание анимированных животных для новой картины "Путешествие доктора Дулиттла".
Газета.Ru 13:23
Политика

Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах

По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
RT на русском 17:34
Политика

Зеленский выразил сожаление, что «Слугу народа» сняли с телеэфира

Зеленский выразил сожаление, что сериал "Слуга народа" сняли с телеэфира.
Интерфакс 16:17
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Армия и оружие

Триполи приведен в повышенную боеготовность после наступления Хафтара

Войска триполийского Правительства национального единства в Ливии приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с угрозой маршала Халифы Хафтара начать решающее сражение за западную столицу, заявил министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага.
РИА Новости 17:47
Авто

В Volvo рассказали о новинках для России в 2020 году

Компания Volvo поделилась подробностями о новинках для российского рынка в 2020 году.
Тарантас Ньюс 10 декабря в 09:16
Кино

Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

ФАН 08:34
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском 16:00
Авто

Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс 03:01
Армия и оружие

Россия занимает второе место по количеству военной авиации в строю

ГЛАС.RU вчера в 06:32
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Вечерний курьер вчера в 01:49
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Наша версия вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
StarHit.ru вчера в 09:30
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК 05:00
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