Финансы
RT на русскомКурс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 18:20, Ашберн
Космос
В NASA определили участок для проб грунта с астероида Бенну
Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрали участок поверхности астероида Бенну, с которого будет взята проба грунта.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми
Полиция Новой Зеландии сообщила, что число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек.
Политика
Путин рассказал о требовании нового осмысления Конституции
Президент России Владимир Путин, на встрече с судьями Конституционного суда, заявил, что интерпретация главного закона страны является непрерывным процессом.
Футбол
Бубнов оценил уровень чемпионата России
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета российских клубов из еврокубков, передает Sportbox.
Происшествия
Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа
"В Морской координационный спасательный центр от береговой охраны Японии поступила информация об обнаружении у берегов Хоккайдо российского катера, который пропал 26 октября", - рассказали там, подчеркнув, что людей на борту не было.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Политика
Зеленский составил «формулу будущего» Украины
Украинский президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих «формулы будущего» Украины, среди которых установление мира, создание эффективных институтов и инвестиции.
Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Политика
Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Киберспорт
Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту
Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
В 2020 году, по мнению экспертов ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), объемы продаж легковушек и LVC в России упадут на 8%. Такую новость озвучил журналистам ТАСС Олег Моисеев, президент ассоциации.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Центральный районный суд вынес решение о помещении под стражу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева на два месяца.
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы
Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Кино
Роберт Дауни-младший провел кастинг с животными для нового фильма
Голливудский актер Роберт Дауни-младший в роли доктора Дулиттла провел прослушивание анимированных животных для новой картины "Путешествие доктора Дулиттла".
Политика
Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Политика
Зеленский выразил сожаление, что «Слугу народа» сняли с телеэфира
Зеленский выразил сожаление, что сериал "Слуга народа" сняли с телеэфира.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Армия и оружие
Триполи приведен в повышенную боеготовность после наступления Хафтара
Войска триполийского Правительства национального единства в Ливии приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с угрозой маршала Халифы Хафтара начать решающее сражение за западную столицу, заявил министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага.
Авто
В Volvo рассказали о новинках для России в 2020 году
Компания Volvo поделилась подробностями о новинках для российского рынка в 2020 году.
Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Армия и оружие
Россия занимает второе место по количеству военной авиации в строю
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.