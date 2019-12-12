Финансы
RT на русскомКурс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на футбольных стадионах
Госдума России приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Политика
МИД ФРГ оценил решение о высылке двух дипломатов из России
В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Происшествия
Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Экономика
Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн
Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Интернет
«Яндекс» выступил в поддержку Nginx
Mail.ru Group также выступила в поддержку культуры открытого кода и людей, которые инвестируют время и силы в развитие этого направления.
Происшествия
Ни дня без «минирований»: в Петербурге вновь эвакуируют суды
Сообщения о «заминировании» судов Петербурга вновь поступили на электронные адреса учреждений утром 12 декабря.
Футбол
Ригони зимой может вернуться в «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, которого до конца сезона арендовала итальянская «Сампдория», может вернуться в петербургский клуб уже зимой.
Происшествия
В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу
Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
Музыка
Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Политика
Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
Спорт
Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского
Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Политика
В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией
Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
Хоккей
Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ
Шоу-бизнес
Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
Лидеры ЕС согласовали продление санкций против РФ
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических санкций против России.