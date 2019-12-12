Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара опустился ниже 63 рублей

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс евро опустился ниже 70 рублей

ТАССвчера в 10:08

Курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

RT на русскомвчера в 12:28

Курс евро упал ниже 70 рублей впервые с сентября

Ведомостивчера в 11:14

Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб

РБКвчера в 11:04

Евро может нацелиться на 69 рублей - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет02:32

Рубль обновил многомесячные максимумы на фоне роста аппетита к риску

ПРАЙМвчера в 12:23

Декабрь остудил курсы валют: Доллар просел ниже 63 рублей

Царьградвчера в 08:22
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Шоу-бизнес

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова

REGNUM 03:32
Общество

Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на футбольных стадионах

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
МК-Спорт 06:15
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Биатлон

Женская сборная России по биатлону завоевала первую медаль в сезоне

Lenta.ru 06:48
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 07:26
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Политика

МИД ФРГ оценил решение о высылке двух дипломатов из России

В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
RT на русском вчера в 04:25
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Происшествия

Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
Вести.Ru 05:31
Происшествия

Умерший журналист «Вечерней Москвы» делал себе неизвестные уколы

Газета.Ru 03:52
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Экономика

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
РБК 11 декабря в 14:53
Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 16:14
Интернет

«Яндекс» выступил в поддержку Nginx

Mail.ru Group также выступила в поддержку культуры открытого кода и людей, которые инвестируют время и силы в развитие этого направления.
Коммерсантъ 06:38
Происшествия

Ни дня без «минирований»: в Петербурге вновь эвакуируют суды

Сообщения о «заминировании» судов Петербурга вновь поступили на электронные адреса учреждений утром 12 декабря.
REGNUM вчера в 02:06
Футбол

Ригони зимой может вернуться в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, которого до конца сезона арендовала итальянская «Сампдория», может вернуться в петербургский клуб уже зимой.
78.ru 01:11
Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

REGNUM 05:20
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
REGNUM 01:47
Музыка

Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Газета.Ru 06:52
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
Политика

Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
РИА Новости 07:39
Спорт

Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Ведомости 06:58
Политика

В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
REGNUM 07:51
Хоккей

Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Чемпионат 02:40
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Политика

Лидеры ЕС согласовали продление санкций против РФ

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических санкций против России.
Экономика сегодня вчера в 17:36
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