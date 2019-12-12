Финансы
ТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск. В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:24, Ашберн
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани
Происшествия
При тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный
Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", ведется поиск одного офицера из состава службы живучести корабля, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.
Хоккей
Сборная России уступила Швеции на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею проиграла стартовый матч Кубка Первого канала команде Швеции.
Общество
Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц
В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Здоровье
В Самарской области было 745 заболевших геморрагической лихорадкой
За 11 месяцев текущего года в Самарской области было зафиксировано 745 случаев заболевания геморрагической лихорадкой.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Политика
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
Общество
Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей «Восточный»
Приморский краевой суд заменил условный срок на пять лет колонии Виктору Гребневу - экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая строили космодром "Восточный", сообщил РИА Новости представитель суда.
Авто
Chevrolet представил обновленные Tahoe и Suburban
В основе Tahoe и Suburban 2020-го модельного года лежит платформа T1 от GM, которая также будет использоваться на Cadillac Escalade и GMC Yukon следующей генерации.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление о сложении с себя полномочий, сообщает газета «Ведомости».
Политика
Трамп назвал выборы в Британии «большой победой Джонсона»
Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стоящий во главе правящей в стране Консервативной партии, уверенно выигрывает на парламентских выборах в стране.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кино
Роберт Дауни-младший провел кастинг животных для «Доктора Дулиттла»
Американскому актеру Роберту Дауни-младшему без проблем удалось найди общий язык с уткой, страусом, львицей, мышью, гориллой и многими другими животными в рамках кинокастинга для нового фильма «Доктор Дулиттл».
Футбол
«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Кино
Вин Дизель и Мишель Родригес встретятся в игре Fast & Furious: Crossroads
Боевик Fast & Furious: Crossroads выйдет в мае 2020 года на PS4, Xbox One и РС.
Общество
Россиян предупредили о крепком морозе зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что пока не ясно, в какие именно дни нужно ожидать аномальный холод.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Происшествия
Стая бродячих собак напала на ребенка в Омске
Киберспорт
Анонсирована Godfall — первая игра для PlayStation 5
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Политика
Латвийский политик предостерег от плохих отношений с Россией
Бывший министр сообщения балтийской страны Анрийс Матисс заявил, что из-за политики Риги в отношении Москвы Россия значительно урезает транзит через латвийские порты.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Общество
Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Футбол
Роман Абрамович вновь отказался продать «Челси»
Армия и оружие