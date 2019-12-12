Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск. В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года.

Происшествия При тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", ведется поиск одного офицера из состава службы живучести корабля, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

Политика Евросоюз принял решение о продлении санкций против России Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.

Политика Зеленский выступил за изменение Минских соглашений Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.

Общество Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей «Восточный» Приморский краевой суд заменил условный срок на пять лет колонии Виктору Гребневу - экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая строили космодром "Восточный", сообщил РИА Новости представитель суда.

Авто Chevrolet представил обновленные Tahoe и Suburban В основе Tahoe и Suburban 2020-го модельного года лежит платформа T1 от GM, которая также будет использоваться на Cadillac Escalade и GMC Yukon следующей генерации.

Политика Трамп назвал выборы в Британии «большой победой Джонсона» Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стоящий во главе правящей в стране Консервативной партии, уверенно выигрывает на парламентских выборах в стране.

Кино Роберт Дауни-младший провел кастинг животных для «Доктора Дулиттла» Американскому актеру Роберту Дауни-младшему без проблем удалось найди общий язык с уткой, страусом, львицей, мышью, гориллой и многими другими животными в рамках кинокастинга для нового фильма «Доктор Дулиттл».

Общество День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.

Общество Россиян предупредили о крепком морозе зимой Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что пока не ясно, в какие именно дни нужно ожидать аномальный холод.

Общество Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.

Политика Латвийский политик предостерег от плохих отношений с Россией Бывший министр сообщения балтийской страны Анрийс Матисс заявил, что из-за политики Риги в отношении Москвы Россия значительно урезает транзит через латвийские порты.