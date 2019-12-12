Финансы
RT на русскомКурс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:06, Ашберн
Политика
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
Футбол
«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино
«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино, сообщает The Independent.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Подозреваемый в убийстве Шеремета не признает свою причастность к делу
Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, который находится в числе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает свою причастность к делу.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Футбол
«Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар» завершился в пользу испанцев со счетом 3:0. В первом тайме команды не смогли открыть счет и ушли на перерыв без забитых мячей, однако, во второй половине поединка хозяева в течение двух минут забили два мяча «быкам».
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление о сложении с себя полномочий, сообщает газета «Ведомости».
Футбол
ЦСКА одержал победу над «Эспаньолом» в матче Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА на выезде обыграли испанский "Эспаньол" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил, что террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* совместно с организацией «Белые каски» готовят инсценировки применения отравляющих веществ в сирийском Идлибе.
Космос
В Европе в 2025 году запустят зонд – сборщик космического мусора
Зонд ClearSpace-1 будет первым аппаратом, собирающим и уничтожающим космический мусор.
Политика
Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Политика
Зеленский выразил сожаление, что «Слугу народа» сняли с телеэфира
Зеленский выразил сожаление, что сериал "Слуга народа" сняли с телеэфира.
Политика
Украина определила новые участки для разведения сил в Донбассе
Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе. Об этом уведомил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Здоровье
Почему именно история девочки в «золотой клетке» зацепила россиян?
Как утверждается, юную С. — имя ребенка не называется — заключили в «золотую клетку» вскоре после рождения.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Футбол
«Аталанта» выбила «Шахтер» из Лиги Чемпионов
В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов донецкий «Шахтер» в родных стенах с крупным счётом проиграл итальянской «Аталанте».
Общество
Росстат сообщил, что россияне тратят на еду больше трети своего дохода
В целом доля расходов на питание составляет 34,3% от денежных доходов россиян, подводит итоги Росстат.
Киберспорт
Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту
Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Кино
Зак Снайдер показал фанатам чёрный костюм Супермена
Режиссёр Зак Снайдер выложил в сеть фотографию Супермена в чёрном костюме, который должен был появиться в его версии кинокомикса «Лига справедливости».
Хоккей
Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
Политика
Комитет сената США выступил за признание России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео рассмотреть возможность признания России страной — спонсором терроризма.
Футбол
Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Здоровье