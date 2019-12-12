Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара опустился ниже 63 рублей

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

RT на русском12:28

Рубль усилил рост, евро пробил вниз отметку в 70 рублей впервые с 24 сентября

ПРАЙМ10:14

Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб

РБК11:04

Курс евро стал ниже 70 рублей

Газета.Ru10:54

Курс евро упал ниже 70 рублей впервые с сентября

Ведомости11:14

Курс евро опустился ниже 70 рублей

ТАСС10:08

Декабрь остудил курсы валют: Доллар просел ниже 63 рублей

Царьград08:22
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:06, Ашберн
Политика

Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.
РИА Новости 15:44
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о газе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
РИА Новости 16:27
Футбол

«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино

«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино, сообщает The Independent.
Sport24.ru 07:12
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Общество

Подозреваемый в убийстве Шеремета не признает свою причастность к делу

Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, который находится в числе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает свою причастность к делу.
Газета.Ru 10:25
Общество

Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
ИнфоСМИ 12:55
Футбол

«Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы

Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар» завершился в пользу испанцев со счетом 3:0. В первом тайме команды не смогли открыть счет и ушли на перерыв без забитых мячей, однако, во второй половине поединка хозяева в течение двух минут забили два мяча «быкам».
ProstoProSport 14:48
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление о сложении с себя полномочий, сообщает газета «Ведомости».
Южный Федеральный 11:25
Футбол

ЦСКА одержал победу над «Эспаньолом» в матче Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА на выезде обыграли испанский "Эспаньол" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 16:55
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил, что террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* совместно с организацией «Белые каски» готовят инсценировки применения отравляющих веществ в сирийском Идлибе.
RT на русском 15:00
Космос

В Европе в 2025 году запустят зонд – сборщик космического мусора

Зонд ClearSpace-1 будет первым аппаратом, собирающим и уничтожающим космический мусор.
TV BRICS 04:10
Политика

Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян

Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
РИА Новости 13:25
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия вчера в 17:58
Политика

Зеленский выразил сожаление, что «Слугу народа» сняли с телеэфира

Зеленский выразил сожаление, что сериал "Слуга народа" сняли с телеэфира.
Интерфакс 16:17
Политика

Украина определила новые участки для разведения сил в Донбассе

Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе. Об этом уведомил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
ТК Звезда 14:56
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Здоровье

Почему именно история девочки в «золотой клетке» зацепила россиян?

Как утверждается, юную С. — имя ребенка не называется — заключили в «золотую клетку» вскоре после рождения.
BFM.ru вчера в 20:00
Политика

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском 15:54
Футбол

«Аталанта» выбила «Шахтер» из Лиги Чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов донецкий «Шахтер» в родных стенах с крупным счётом проиграл итальянской «Аталанте».
Свободная Пресса вчера в 14:59
Общество

Росстат сообщил, что россияне тратят на еду больше трети своего дохода

В целом доля расходов на питание составляет 34,3% от денежных доходов россиян, подводит итоги Росстат.
Газета.Ru 12:04
Киберспорт

Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Чемпионат 14:43
Кино

Зак Снайдер показал фанатам чёрный костюм Супермена

Режиссёр Зак Снайдер выложил в сеть фотографию Супермена в чёрном костюме, который должен был появиться в его версии кинокомикса «Лига справедливости».
REGNUM 10:57
Хоккей

Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье

ТК Звезда 04:07
Политика

Комитет сената США выступил за признание России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео рассмотреть возможность признания России страной — спонсором терроризма.
Известия вчера в 15:50
Футбол

Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
МК-Спорт 10:58
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 13:07
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Здоровье

Врач назвала продукты излечившихся от рака людей при последней стадии

Ugpressa.ru 09 декабря в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
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