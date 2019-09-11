Финансы
Газета.RuКурс доллара опустился до 65 рублей
Отмечается, что такое снижение произошло впервые с 13 августа. По имеющимся сведениям, курс доллара к рублю на Мосбирже опустился на 0,58% . Как известно, в последний раз курс доллара был ниже 65 рублей 13 августа 2019 года.
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Трамп заявил об ошибках Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
Газета.Ru вчера в 15:02
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Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
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Крестный ход в Петербурге заинтересовал туристов
Крестный ход проходит сегодня, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией.
REGNUM 04:21
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
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Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
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Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
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Компания Chuwi представила планшет UBook Pro
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Экс первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс анонсировала возобновление профессиональной карьеры в 2020 году.
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Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Гаджеты
IPhone 11 Pro может вызвать трипофобию
UfacityNews.ru 03:34
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Политика
«Зеленые человечки» в Раде: Автору заявления устроят «публичную порку»
Сама депутат уже заявила, что ей хотят устроить «публичную порку».
REGNUM 03:05
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Наука
Новый остров обнаружен в архипелаге Земля Франца-Иосифа
Экспедиция Северного флота России на Землю Франца-Иосифа подтвердила существование в архипелаге нового острова, заявил представитель флота Вадим Серга.
ФАН 04:30
Политика
Израиль обвинили в шпионаже за президентом США
Один из источников указал, что шпионские устройства, вероятно, предназначались непосредственно для слежки за Трампом, а также его ближайшими помощниками и соратниками.
Lenta.ru 08:54
Политика
В ФСБ рассказали об угрозе применения дронов террористами
Российские и иностранные спецслужбы отметили нарастание угрозы применения террористами беспилотных летательных аппаратов.
Известия 07:28
Технологии
Чубайс запустил свой подкаст
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс запустил подкаст, сообщает госкомпания на странице во «В контакте».
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Технологии
В «Сколтехе» запустили первую базовую станцию 5G
Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе "Сколтеха" запустил первую базовую станцию 5G, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
РИА Новости 09:06
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Игры
Разработчики показали первый геймплейный трейлер System Shock 3
О системообразующем шоке на орбитальном моногороде уже начали забывать, но он наконец-то подал признаки жизни - в виде пре-альфа ролика System Shock 3, который в принципе можно назвать геймплейным.
Gmbox.ru вчера в 14:06
Гаджеты
Xiaomi представит новый флагманский роутер 17 сентября
Компания Xiaomi официально подтвердила о том, что 17 сентября этого года она проведет пресс-конференцию, которая будет посвящена презентации нового флагманского роутера компании.
iXBT.com 01:40