Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара опустился до 65 рублей

Отмечается, что такое снижение произошло впервые с 13 августа. По имеющимся сведениям, курс доллара к рублю на Мосбирже опустился на 0,58% . Как известно, в последний раз курс доллара был ниже 65 рублей 13 августа 2019 года.
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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 71 рубля

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