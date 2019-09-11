Финансы

ТАССТАССКурс доллара опустился ниже 65 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 рублей 13 августа 2019 года.
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Курс доллара опустился ниже 65 рублей

ТАСС06:25

Курс доллара впервые с 13 августа упал ниже 65 руб

РБК06:36

Доллар опустился ниже 65 рублей впервые за месяц

Интерфакс06:40

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

Rambler News Service06:32

Доллар в ходе торгов на «МосБирже» опускался ниже 65 руб

Финмаркет06:29

Курс доллара впервые снизился с 13 августа

iReactor06:28

Курс евро упал ниже 72 рублей впервые со 2 августа

Московский Комсомолецвчера в 07:08
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Происшествия

Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

RT на русском 06:45
Шоу-бизнес

После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Политика

Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Армия и оружие

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Общество

СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

RT на русском 07:09
Футбол

Каррера не придал особого значения интервью Глушакова

Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.
Спорт день за днем 06:14
Происшествия

В Югре грибник случайно застрелил знакомого из ружья

Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как вместе с товарищами пошел в лес за грибами и случайно застрелил одного из них из ружья, которое взял для отпугивания хищников, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Космос

В центре Млечного Пути обнаружены огромные пузыри

Международная группа астрофизиков рассмотрела одну из самых больших структур, когда-либо наблюдаемых в центре Млечного пути, – пару огромных радиоизлучающих «пузырей», которые расположились на расстоянии в сотни световых лет над и под центральной областью нашей галактики.
Научная Россия 05:55
Политика

Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи

Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Общество

В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".
РИА Новости вчера в 08:16
Политика

В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Гаджеты

В России появился новый бренд недорогих телевизоров

Газета DAILY вчера в 16:52
Политика

Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР

По информации Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР), в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению диверсионных действий спецслужб Украины, на железной дороге в Донецке было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.
Инфорос 04:51
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 14,6 млрд рублей

Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 14,55 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
ТАСС вчера в 08:40
Космос

Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету

В Международном астрономическом союзе открытие Борисова зарегистрировано, как комета C/2019 Q4 (Borisov) и стала восьмой кометой открытой российским астрономом.
Российская газета 06:34
Политика

Зеленский уволил Бухарева с поста главы СВР и перевёл в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста председателя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности (СБУ).
RT на русском 05:12
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Спорт

Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону

Вечерняя Москва 05:35
Политика

Москалькова оценила предложение о четырехдневной рабочей неделе

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала условие для введения сокращенной рабочей неделе в России.
Газета.Ru 01:33
Космос

Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд

По состоянию на 31 марта 47,5% акций Yahoo Japan принадлежали SoftBank Group Corp. и ее японскому телекоммуникационному подразделению.
Интерфакс 03:51
Религия

Крестный ход в Петербурге заинтересовал туристов

Крестный ход проходит сегодня, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией.
REGNUM 04:21
Происшествия

Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне

Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:56
Происшествия

МВД: слезоточивый газ в Улан-Удэ применили протестующие, а не силовики

BFM.ru 04:48
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
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