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Происшествия В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.

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