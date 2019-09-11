Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара опустился ниже 65 рублей

Курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с 13 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара в ходе торгов снизился на 0,77% — до 64,99 рубля.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

ТАСС06:25

Курс доллара впервые с 13 августа упал ниже 65 руб

РБК06:36

Доллар опустился ниже 65 рублей впервые за месяц

Интерфакс06:40

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

Rambler News Service06:32

Доллар в ходе торгов на «МосБирже» опускался ниже 65 руб

Финмаркет06:29

Курс доллара впервые снизился с 13 августа

iReactor06:28

Курс евро упал ниже 72 рублей впервые со 2 августа

Московский Комсомолецвчера в 07:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:50, Вашингтон
Общество

Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Политика

Путин выполнил обещание и выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане

Lenta.ru 07:23
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

РИА Новости 04:52
Политика

МИД назвал спекуляциями историю вокруг Смоленкова

«Мелькали рассуждения о так называемом российском вмешательстве в американские избирательные процессы: это все сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод"», - заявил Рябков.
ТК Звезда 06:27
Происшествия

МВД: слезоточивый газ в Улан-Удэ применили протестующие, а не силовики

BFM.ru 04:48
Общество

39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
Здоровье

Работу стволовых клеток улучшит простая еда

Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо 05:15
Шоу-бизнес

После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Происшествия

В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города

Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Культура

Мамонов успешно перенес операцию на сердце

Актер и музыкант Петр Мамонов в четверг успешно перенес операцию на сердце. Об этом ТАСС сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.
Народные новости 07:27
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств

ТАСС 06:55
Финансы

Стало известно, насколько в России вырастут пенсии в 2020 году

Страховую пенсию по старости планируют увеличить в следующем году на 6,6%, при этом инфляция, по прогнозам, составит 3,8%. Таким образом цена пенсионного балла вырастет с 87, 24 рубля до 93 рублей.
Руна 05:40
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Политика

В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Общество

Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы

Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Финансы

Промсвязьбанк до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей долга ОПК

Промсвязьбанк до конца текущего года получит еще 40 млрд рублей кредитного портфеля оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава правления банка Петр Фрадков журналистам в Кемерово в четверг.
Интерфакс 00:53
Политика

ЛНР передала Киеву полсотни заключенных

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) передала украинской стороне 54 заключенных, отбывавших наказание в тюрьмах на территории республики еще до начала боевых действий.
Lenta.ru 07:45
Происшествия

В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами

В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Происшествия

При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Демократической Республике Конго, по меньшей мере погибли 50 человек.
Политика Сегодня 07:30
Происшествия

Инициатор вылазки на объект «Роскосмоса» вышел из тени

Люди, задержанные у закрытого объекта «Роскосмоса», просто хотели выпить и необычно провести выходные, рассказал РИА Новости инициатор и участник времяпрепровождения Даниил Пустовалов.
Рамблер 06:54
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 04:36
Экономика

Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок

В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствует отчетность Nike.
Ведомости 03:47
Политика

Google и Facebook размещали в день выборов в РФ политическую рекламу, заявили в РКН

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Google и Facebook публиковали в день выборов в России, 8 сентября, политическую рекламу, несмотря на предупреждения.
Народные новости 05:53
Шоу-бизнес

Хореограф Мигель рассказал, как его избили в метро

Комсомольская правда 03:50
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Общество

Смоленский губернатор продаст свою резиденцию для помощи больницам

Российская газета 06:50
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

На сотрудницу полиции в Петербурге рухнул фрагмент балкона

На 34-летнюю женщину обрушился декоративный фрагмент штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытнинской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 06:47
Происшествия

Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

RT на русском 06:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное