Финансы
RT на русскомКурс доллара опустился ниже 65 рублей
Курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с 13 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара в ходе торгов снизился на 0,77% — до 64,99 рубля.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:50, Вашингтон
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Политика
МИД назвал спекуляциями историю вокруг Смоленкова
«Мелькали рассуждения о так называемом российском вмешательстве в американские избирательные процессы: это все сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод"», - заявил Рябков.
ТК Звезда 06:27
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
Здоровье
Работу стволовых клеток улучшит простая еда
Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо 05:15
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Происшествия
В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города
Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Культура
Мамонов успешно перенес операцию на сердце
Актер и музыкант Петр Мамонов в четверг успешно перенес операцию на сердце. Об этом ТАСС сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.
Народные новости 07:27
Финансы
Стало известно, насколько в России вырастут пенсии в 2020 году
Страховую пенсию по старости планируют увеличить в следующем году на 6,6%, при этом инфляция, по прогнозам, составит 3,8%. Таким образом цена пенсионного балла вырастет с 87, 24 рубля до 93 рублей.
Руна 05:40
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Общество
Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Финансы
Промсвязьбанк до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей долга ОПК
Промсвязьбанк до конца текущего года получит еще 40 млрд рублей кредитного портфеля оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава правления банка Петр Фрадков журналистам в Кемерово в четверг.
Интерфакс 00:53
Политика
ЛНР передала Киеву полсотни заключенных
Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) передала украинской стороне 54 заключенных, отбывавших наказание в тюрьмах на территории республики еще до начала боевых действий.
Lenta.ru 07:45
Происшествия
В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами
В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Происшествия
При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Демократической Республике Конго, по меньшей мере погибли 50 человек.
Политика Сегодня 07:30
Происшествия
Инициатор вылазки на объект «Роскосмоса» вышел из тени
Люди, задержанные у закрытого объекта «Роскосмоса», просто хотели выпить и необычно провести выходные, рассказал РИА Новости инициатор и участник времяпрепровождения Даниил Пустовалов.
Рамблер 06:54
Экономика
Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок
В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствует отчетность Nike.
Ведомости 03:47
Политика
Google и Facebook размещали в день выборов в РФ политическую рекламу, заявили в РКН
Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Google и Facebook публиковали в день выборов в России, 8 сентября, политическую рекламу, несмотря на предупреждения.
Народные новости 05:53
Шоу-бизнес
Хореограф Мигель рассказал, как его избили в метро
Комсомольская правда 03:50
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Общество
Смоленский губернатор продаст свою резиденцию для помощи больницам
Российская газета 06:50
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
На сотрудницу полиции в Петербурге рухнул фрагмент балкона
На 34-летнюю женщину обрушился декоративный фрагмент штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытнинской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 06:47
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45