Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с 11 июня

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 68 рублей 99 копеек. В последний раз американская валюта торговалась на уровне ниже 69 рублей 11 июня текущего года.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Рубль дешевеет на утренних торгах

Вести.Ru04:08

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 69 руб. впервые с 11 июня

ТАСС12:54

Рубль вечером растет против доллара и снижается к евро

ПРАЙМ11:57

Курс доллара опустился ниже 69 рублей

Взгляд.ру13:04

Рубль в ходе торгов уступает и доллару, и евро

Росбалт03:53

Доллар вырос до 69,55 рубля

Профиль03:19

Рубль снизился к доллару и евро

Газета.Ru03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 23:51, Ашберн
Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском 23:14
455
Политика

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем.
Интерфакс 22:38
99
Политика

В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии, подтвердил также Джеффри, комментируя вступление в силу новых американских санкций в рамках так называемого "закона Цезаря".
ТАСС 12:33
43
Общество

Возбуждено антимонопольное дело против Госпиталя для ветеранов войн

В середине мая 2020 года начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов заключил контракт на 1,029 млрд рублей с рекламным агентством «Рэд Стар» на закупку средств индивидуальной защиты.
МР7.ру 04:52
59
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК 12:45
231
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
3
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
859
Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 08:36
48
Общество

В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

RT на русском 16:01
50
Кино

НТВ начинает показ исторического детектива «Алекс Лютый»

Вокруг ТВ 05:31
2
Политика

Путин призвал работать, а не искать преемников

Путин призвал работать, а не искать преемников.
ТАСС вчера в 06:57
Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru 23:33
3
Футбол

Защитник «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Защитник "Бернли" Бен Ми прокомментировал инцидент с самолетом перед матчем 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити".
Газета.Ru 21:50
Общество

СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

Если онлайн-ретейлерам разрешат продавать лекарства, покупатели смогут получать их быстрее за счет большего числа курьеров у таких компаний и с бесплатной доставкой, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
РБК 22:48
3
Общество

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы.
Газета.Ru 04:37
620
Общество

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru 22:50
9
Общество

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Известия 23:48
9
Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM 17:11
67
Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь

Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой.
Bimru.ru 08:19
Технологии

Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов.
Вести.Ru 13:44
Политика

МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене

В МИД России сообщили, что на переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности стороны подняли вопрос продления ДСНВ.
RT на русском 14:23
29
Политика

Россия может войти в группу расследования по делу о крушении МН17

Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате отметила, что нет никаких препятствий в том, чтобы Российская Федерация вошла в состав Совместной следственной группы (ССГ), которая расследует дело о крушении малайзийского боинга, упавшего под Донецком.
Народные новости 08:12
24
Экономика

Россияне могут отказаться от банковских вкладов

В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru 14:20
4
Происшествия

ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Российская газета 01:55
486
Общество

В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв достигло 3 643 человек.
Эхо Москвы 16:04
915
Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру вчера в 07:48
101
Авто

Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию

Пишет Омск 11:35
117
Армия и оружие

Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ

Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском 20:47
Общество

В Кузбассе возобновляют работу кафе и рестораны

Губернатор региона подписал распоряжение, согласно которому с 25-го июня дано добро на возобновление работы заведений общественного питания.
Вести Кузбасс 11:47
12
Авто

Два кроссовера Haval ушли с российского рынка

SpeedMe 23:38
23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное