Финансы
ИзвестияКурс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с 11 июня
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 68 рублей 99 копеек. В последний раз американская валюта торговалась на уровне ниже 69 рублей 11 июня текущего года.
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Возбуждено антимонопольное дело против Госпиталя для ветеранов войн
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
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ТАСС вчера в 06:57
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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
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Газета.Ru 04:37
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Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru 22:50
Общество
Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
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Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире
Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов.
Вести.Ru 13:44
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МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене
В МИД России сообщили, что на переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности стороны подняли вопрос продления ДСНВ.
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Политика
Россия может войти в группу расследования по делу о крушении МН17
Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате отметила, что нет никаких препятствий в том, чтобы Российская Федерация вошла в состав Совместной следственной группы (ССГ), которая расследует дело о крушении малайзийского боинга, упавшего под Донецком.
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Россияне могут отказаться от банковских вкладов
В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru 14:20
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Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
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В Кузбассе возобновляют работу кафе и рестораны
Губернатор региона подписал распоряжение, согласно которому с 25-го июня дано добро на возобновление работы заведений общественного питания.
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Два кроссовера Haval ушли с российского рынка
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