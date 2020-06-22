Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с 11 июня

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 68 рублей 99 копеек. В последний раз американская валюта торговалась на уровне ниже 69 рублей 11 июня текущего года.
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Курс доллара опустился ниже 69 рублей

Взгляд.ру13:04

Доллар вырос до 69,55 рубля

Профиль03:19

Рубль вечером растет против доллара и снижается к евро

ПРАЙМ11:57

Рубль дешевеет на утренних торгах

Вести.Ru04:08

Рубль в ходе торгов уступает и доллару, и евро

Росбалт03:53

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 69 руб. впервые с 11 июня

ТАСС12:54

Рубль снизился к доллару и евро

Газета.Ru03:25
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
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Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 21:08
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Технологии

Google начнет проверять достоверность изображений

Google начнет отмечать достоверные изображения в поиске картинок, сообщает Reuters.
Газета.Ru 16:43
Общество

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Люди, не верящие в опасность COVID, становятся причиной долгого угасания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 21:37
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Гаджеты

В России появилось обновление EMUI 10.1 для смартфонов Huawei

Совсем недавно в России началось распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei.
ToDay News Ufa 10:48
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК 12:45
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

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Гаджеты

Xiaomi разрабатывает мышь с возможностью голосового ввода

Отличительной функцией мыши Xiaomi стала возможность распознавания речи. Кроме этого, устройство будет оснащено опцией перевода текста.
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Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском 22:45
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Политика

«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина

В Дании отреагировали на статью президента Владимира Путина.
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Общество

Вакцина от COVID-19 создана на основе разработок прививки от Эболы

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полученный в результате действия российской вакцины против коронавируса иммунитет будет сохраняться около двух лет.
Газета.Ru 03:56
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Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
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Футбол

Уткин: «Благодаря РПЛ мы узнали несколько видов COVID-19»

В минувшие выходные после трехмесячной паузы возобновилась РПЛ.
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Гаджеты

Началось производство флагманского процессора Snapdragon 875

Тайваньская компания TSMC начала массовое производство нового флагманского процессора Snapdragon 875 по заказу американского процессорного гиганта Qualcomm.
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Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
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Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Политика

США объявили четыре китайских СМИ иностранными представительствами

Власти США ужесточили правила работы для четырех китайских СМИ, приравняв их к «иностранным представительствам».
РБК 21:35
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Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
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Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая

Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
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Армия и оружие

На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
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Алишаускас: время в Казахстане получилось весёлым, там другая культура

Защитник рижского «Динамо» и сборной Литвы Нериюс Алишаускас, ранее защищавший цвета «Сарыарки», вспомнил о периоде выступления в чемпионате Казахстана.
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Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

Российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" построила лучшую в мире рентгеновскую карту неба.
Вести.Ru 20 июня в 09:15
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