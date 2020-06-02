Финансы
Вечерняя МоскваРубль продолжил укрепление на фоне подорожания нефти
Курс доллара по состоянию на 22:32 мск снизился на 95 копеек, до 69,19 рубля, курс евро — на 89 копеек, до 77,04 рубля. Это происходит на фоне роста нефтяных котировок: июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,2 процента, до 38,67 доллара за баррель.
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Общество
Врач отметил снижение активности коронавируса
Коронавирус нового типа начинает терять свою активность. Об этом сообщил главный врач миланской клиники Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо.
Народные новости 01 июня в 07:55
Здоровье
Саратовские больницы готовят к возобновлению привычного режима работы
Дорожную карту по возобновлению плановой работы медицинских учреждений в Саратовской области подготовят к 6 июня.
Регион 64 00:14
Общество
Роспотребнадзор раскритиковал выдачу ваучеров за отменённые рейсы
Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать ваучеры на получение билетов в будущем клиентам авиакомпаний вместо денег за отменённые рейсы.
News.ru вчера в 16:31
Гаджеты
Раскрыты простые способы увеличить время работы смартфона без подзарядки
Пользователям смартфонов раскрыли простые способы увеличить производительность и время работы смартфона без подзарядки.
Lenta.ru 00:02
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета вчера в 01:24
Технологии
Эксперт рассказала о небезопасных приложениях в смартфоне
Менеджер по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Кристина Каримова рассказала, чтобы минимизировать риски, не нужно скачивать приложения через браузер, пишет РИА Новости.
Невские Новости 01 июня в 21:40
Происшествия
В Красноярске пропал шестилетний мальчик
В Красноярске полицейские разыскивают ребенка, потерявшегося во вторник вечером в Ленинском районе города.
Известия 00:21
Происшествия
Еще два человека скончались от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области на утро 3 июня 2020 года коронавирус выявлен у 2447 человек.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:08
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Трамп решил пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.
Известия 30 мая в 20:16
Армия и оружие
Появилось видео взрыва бетонобойной штурмовой бомбы, сброшенной Су-34
В Сети появилось видео взрыва бетонобойной штурмовой бомбы БетАБ-500 ШП, сброшенной СУ-34.
HotGeo вчера в 08:52
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 01 июня в 10:20
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Здоровье
Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью
Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
Маск заявил, что раздельная доставка астронавтов и грузов является перспективой полетов в космос туристов.
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество
Принятые в период коронавируса решения проверят на соблюдение прав
Нормативные акты, принятые в период пандемии коронавируса, проанализирует Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:57
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Политика
В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая
Американские производители ванадия утверждают, что промышленная политика Китая и России «искажает рынок», а импорт ванадия из этих стран представляет угрозу национальной безопасности США, так как ванадий используется в стратегических отраслях, в частности в авиастроении.
REGNUM вчера в 14:17
Политика
В ТИК доставили бюллетени для голосования по поправкам к Конституции
В территориальный избирком поступили бюллетени для голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.
Муравленко 24 01 июня в 08:18
Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com 01 июня в 10:46
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу», что туристы отказываются от забронированных поездок в Сочи из-за новых правил при заселении, введенных из-за пандемии коронавируса.
Дождь вчера в 14:06
Армия и оружие
Американские СМИ назвали полет B-1B «проблемой для российского флота»
РИА Новости вчера в 19:08
Происшествия
АР сообщило о минимум 11 погибших в ходе протестов в США
РБК вчера в 21:59
Экономика
Завадский — РБК: «С иностранным акционером „Смешарики“ не станут другими»
При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
РБК 00:00
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал июльскую жару на выходных
Дожди в столичном регионе сохранятся до конца недели, но в выходные они будут кратковременными.
Российская газета вчера в 19:12
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News вчера в 07:45