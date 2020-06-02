Финансы

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваРубль продолжил укрепление на фоне подорожания нефти

Курс доллара по состоянию на 22:32 мск снизился на 95 копеек, до 69,19 рубля, курс евро — на 89 копеек, до 77,04 рубля. Это происходит на фоне роста нефтяных котировок: июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,2 процента, до 38,67 доллара за баррель.
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