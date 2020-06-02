Финансы
Давыдов.ИндексКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.
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Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Здоровье
Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе
Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях.
Российская газета 01:05
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в «наживе на деградации»
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина снова нелестно высказалась о своей матери.
News.ru 00:21
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Россиянам рассказали о токсичности овощей и фруктов
Эксперты Роскачества рассказали россиянам о токсичных веществах, содержащихся в овощах и фруктах.
Lenta.ru 01:00
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
В Прикамье ещё две лаборатории подтверждают тесты на коронавирус
Сегодня, 3 июня, Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и лаборатория краевой инфекционной больницы начали проводить подтверждающие анализы.
REGNUM 01:15
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 21:32
Политика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.
РБК 01:00
Общество
Агитационный ролик про усыновление мальчика геями взорвал Рунет
В Рунете обсуждают новый видеоролик, создатели которого агитируют за принятие поправок в Конституцию на примере гипотетической ситуации усыновления мальчика из детдома парой открытых гомосексуалистов.
Ридус вчера в 15:20
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru вчера в 00:54
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Биатлон
Правление СБР предъявило обвинения Драчеву
Президент СБР систематически и последовательно не выполняет решений Правления союза, в том числе и те, которые он лично принимал и поддерживал при голосовании вместе с другими членами правления СБР.
Спорт день за днем вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Происшествия
В Южно-Сахалинске бухгалтер перевела мошенникам 800 тысяч рублей
Мошенники смогли обмануть бухгалтера и похитить с ее счета более 800 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо вчера в 23:51
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor вчера в 09:06
Политика
ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Pravda.Ru вчера в 09:03
Наука
Получен снимок самого глубоководного осьминога в мире
Получено уникальная фотография самого глубоководного осьминога в мире. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:21
Происшествия
Пропавший в Красноярске мальчик найден мертвым
Вести.Ru 01:23
Общество
Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
Общество
Дом Гитлера перестроят в полицейский участок
Министерство внутренних дел Австрии сообщило о планах переоборудования дома в городе Браунау-на-Инне, в котором родился глава Третьего рейха Адольф Гитлер.
News.ru вчера в 09:47
Политика
Белый дом признал существование расизма в США
Старший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй во время брифинга в Белом доме заявила о существовании в США системного расизма и отсутствии всеобщего равенства людей.
ФедералПресс вчера в 21:11
Экономика
Сбербанк до конца недели закончит переход на новую систему переводов
Сбербанк до конца недели завершит переход на новую систему переводов с подпиской, сообщила РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
ПРАЙМ 00:00
Интернет
Facebook позволил пользователям скрывать старые публикации
В соцсети Facebook появилась функция управления личной информацией, которая позволяет архивировать или удалять старые публикации, сообщается на сайте компании.
РБК 01:30
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05