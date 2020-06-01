Финансы
Inc-news.ruКурс доллара опустился ниже 70 рублей
По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля. Это случилось впервые с 6 марта текущего года.
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Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ 19:58
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
РИА Новости 20:44
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru 04:51
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
РИА Новости 04:53
Общество
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
Политика
Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
RT на русском 11:43
Политика
Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Общество
СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле
Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК 21:47
Интернет
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
Lenta.ru 13:51
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
Футбол
Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб
По данным источника, Смолов попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов турецкого первенства.
Vprognoze.ru 13:57
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика 15:25
Происшествия
В Улан-Удэ без света остались 13 тысяч человек
Света не стало в 20.07 по местному времени. Обесточены 106, 111, 112 и 113 кварталы. Без электроэнергии осталось почти 13 тысяч человек.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:33
Политика
Трамп объявил о мобилизации всех ресурсов для восстановления порядка
Хозяин Белого дома объявил, что власти намерены мобилизовать все свои гражданские и военные ресурсы для восстановления порядка в стране и защиты прав законопослушных американцев.
Российская газета 19:39
Авто
Infiniti уйдёт от конкуренции с «немцами» и станет «Ниссаном с плюсом»
В конце 80-х годов прошлого столетия на мировом автомобильном рынке появилась компания Infiniti, главной целью создания нового игрока на рынке была конкуренция с Acura и Lexus.
Car.ru 14:12
Авто
В России планируют штрафовать за брошенные автомобили
Владельцев разукомплектованных (или) брошенных транспортных средств, брошенных во дворах многоквартирных домов, предлагается наказывать предупреждением или штрафом.
32CARS.ru 01:25
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности России к беспорядкам в Соединенных Штатах не имеют под собой оснований, а также представляют из себя грязные методы и манипуляцию информацией.
Военное дело 05:53
Общество
Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США
В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ 12:44
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом
Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru 19:53
Общество
Почасовая минималка в России
Введение почасовой минималки следует ожидать в октябре 2020 года. Сейчас в России введен МРОТ - минимальный размер оплаты труда в месяц.
Бухгалтерия.ру 09:05
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Политика
Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет
Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть.
Газета.Ru 10:02
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Политика
Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Общество
Коронавирус диагностировали у сотрудника Читинской Думы
Заражение коронавирусом диагностировали 1 июня у одного из сотрудников аппарата городской Думы.
ZAB.RU 21:01
Гаджеты
Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02