Финансы

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.
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Рубль отыграл все потери после распада прежней сделки ОПЕК+

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Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
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К юбилею дипотношений Турция открывает границы для российских туристов

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«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
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По версии следствия, чиновник получил деньги от директора частной фирмы за помощь в заключении госконтрактов на оказание услуг, а также за покровительство по службе.
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Совет Европы намерен привлечь специалистов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине.
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Компания Israel Aerospace Industries провела два летных испытания тактической баллистической ракеты LORA (Long-Range Artillery Weapon System, артиллерийская оружейная система большой дальности).
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Китай с уважением и пониманием относится к усилиями России по защите своих национальных интересов в сфере безопасности, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новую стратегию в области ядерного сдерживания.
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Во Владимирской области выявлено 62 новых носителя коронавируса

Владимир, 2 июня 2020, 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 2 июня подтверждено 62 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
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Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

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В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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