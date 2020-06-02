Финансы
Inc-news.ruКурс доллара опустился ниже 70 рублей
По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля. Это случилось впервые с 6 марта текущего года.
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Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
News.ru 04:40
Политика
Трамп обвинил Байдена в политической слабости
Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента, претендента в кандидаты на президентских выборах от Демократической партии Джозефа Байдена за его комментарии в связи с беспорядками в стране.
ТАСС 16:40
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу», что туристы отказываются от забронированных поездок в Сочи из-за новых правил при заселении, введенных из-за пандемии коронавируса.
Дождь 14:06
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рик и Морти»
Эпизод «Звездный Морт: Риквращение Джерри» стал финалом сезона.
ГЛАС.RU 03:17
Гаджеты
Intel скоро свернёт производство процессоров Coffee Lake
Intel накануне опубликовала уведомление об обновлениях, согласно которому скоро производитель отправит «на пенсию» восьмое поколение своих процессоров.
Игромания.ру 13:43
Экономика
В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кто станет получать больше
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о повышении сразу нескольких пенсионных выплат в стране.
Primpress.ru 13:30
Наука
Получен снимок самого глубоководного осьминога в мире
Получено уникальная фотография самого глубоководного осьминога в мире. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:21
Наука
Нейробиологи установили влияние иммунитета на социальное поведение
Неврологами из медицинской школы Университета Массачусетса и Университета Вирджинии обнаружена способность микробов контролировать социальное поведение мышей.
OAnews 12:47
Общество
Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру 14:34
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Наука
Covid-19 активнее распространяется при низкой влажности
Международная команда ученых провела исследование, доказавшее, что понижение влажности на 1 процент ведет к увеличению количества случаев заражения COVID-19 на 6 процентов.
Сайт интересных новостей 14:45
Гаджеты
Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX
Если в Tower 900 могут быть установлены карты вплоть до E-ATX, то Tower 100 предназначена только для карт mini-ITX.
Evo-rus.com 14:40
Киберспорт
Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»
В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru 06:32
Наука
В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы
Робота, способного бережно обращаться с хрупкими и мягкими вещами, создали в Массачусетском технологическом институте (MIT), сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:42
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Авто будет использоваться в фильме «Бэтмен», главную роль в котором исполнит британский актёр Роберт Паттинсон.
News.ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»
Ранее Эйр писал, что режиссерская версия «Отряда самоубийц» практически смонтирована и требует лишь работы над визуальными эффектами, а теперь поведал о том, какой именно должна была стать картина.
Кinomania 31 мая в 17:14
Общество
Владелец русского ресторана в США сообщил о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) рассказал в Instagram, как вместе с сотрудниками и друзьями защищает свой бизнес от участников беспорядков.
РБК 16:54
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Армия и оружие
В России определили условие применения ядерного оружия
В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
РИА Новости 10:25
Общество
Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru вчера в 03:21
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com вчера в 10:46
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00