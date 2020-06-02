Финансы
Давыдов.ИндексКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.
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Общество
Четверо пациентов с коронавирусом появились на Сахалине
Из-за двоих приезжих рыбаков на северных Курилах введен режим ЧС, а в больницах введены дополнительные меры безопасности при приеме пациентов: при госпитализации будут требовать анализ на коронавирус.
EastRussia 21:45
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Шоу-бизнес
«Я горжусь своими жирами»: Виктория Боня высказалась о фигуре
Последние несколько месяцев звезда Instagram делилась с фолловерами своей проблемой: по словам Виктории, она не могла набрать вес .
WMJ.ru 12:34
Армия и оружие
В США рассказали об отработке с Украиной уничтожения Черноморского флота России
Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов в ходе майских полетов с союзниками над Черным морем отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) для уничтожения целей потенциального противника, сообщает The Drive.
Lenta.ru 17:15
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru 15:08
Общество
СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка
Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
Известия 04:57
Футбол
Гасперини в игре с «Валенсией» был заражен коронавирусом
Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что он был болен COVID-19 в ходе ответной игры Лиги чемпионов против «Валенсии», отмечает Football Italia.
ProstoProSport вчера в 00:11
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $40 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года превысила $40 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 21:06
Экономика
Путин одобрил применение плана восстановления экономики
Президент России Владимир Путин во вторник, 2 июня, одобрил применение плана по восстановлению экономики страны.
Известия 08:01
Происшествия
Подтверждена причина смерти чернокожего мужчины в США
В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста.
Lenta.ru 21:47
Общество
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
РИА Новости 20:20
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Наука
На замену литий-ионным батареям создали аккумулятор на основе натрия
Как правило, мощность и долговечность литий-ионных и натриевых батарей очень сильно зависит от того, из чего состоит катод и как он взаимодействует с их электролитом.
ТАСС Наука вчера в 08:51
Политика
Сенат заблокировал осуждающую действия Трампа резолюцию
Представителям Демократической партии США в сенате не удалось добиться принятия резолюции, осуждающей действия президента Дональда Трампа для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 20:16
Наука
Физики знают, как создать вещество из света
ВладТайм вчера в 15:44
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 13:44
Экономика
В Южно-Сахалинске думают, как снизить налоги
Разработан, согласован с налоговым органом и направлен в городскую думу на рассмотрение проект о снижении ставки налога на имущество физических лиц (в отношении крупных торговых объектов) с 1,3 до 1,2% на налоговый период 2019 года (ставка останется на уровне предыдущего года).
Сахалин.Инфо 21:42
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
Футбол
РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.
РБК 01:00
Кино
Дж. К. Симмонс получит роль в новых фильмах о Человеке-пауке
Версия.Инфо вчера в 05:23
Экономика
Налог для самозанятых введут на Вологодчине с августа
Власти Вологодской области намерены с 1 августа текущего года ввести налог на профессиональный доход для самозанятых, соответствующий законопроект будет вынесен на ближайшую сессию областного парламента, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 08:47
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия вчера в 18:00