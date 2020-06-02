В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

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