Финансы
Давыдов.ИндексКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.
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Здоровье
Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками
Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
Lenta.ru вчера в 08:11
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже
Полиция применила слезоточивый газ для разгона несанкционированной акции против полицейского насилия и расизма в Париже, сообщает корреспондент «РИА Новости».
Коммерсантъ 15:59
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Политика
Белый дом не отрицает того, что системный расизм в США не изжит
Белый дом не спорит с тем, что системный расизм в Соединенных Штатах до сих пор не изжит.
ТАСС 18:44
Происшествия
На Колыме выявили два новых очага COVID-19
В Магаданской области выявили два новых очага распространения коронавирусной инфекции. Они находятся в детском саду и в Доме ребенка.
Российская газета 20:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.
RT на русском 08:22
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Российская газета 31 мая в 10:00
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
Напомним, поздним вечером 31 мая от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее шестилетней внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку.
Российская газета вчера в 16:39
Космос
Планетологи раскрыли одну из тайн Марса
Астрономам давно известно, что орбита Деймоса наклонена на 2 градуса по отношению к экватору Марса и он постепенно отдаляется от Красной планеты, в то время как другой спутник – Фобос, приближается к ней.
МИР 24 18:24
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости 16:59
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия 08:24
Происшествия
В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены
По меньшей мере 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в Соединенных Штатах, вызванных смертью Джорджа Флойда.
Газета.Ru 20:18
Авто
Citroen представила новый бюджетный седан C3L
Французская компания Citroen презентовала новый бюджетный седан C3L.
Тарантас Ньюс вчера в 06:57
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости вчера в 04:53
Наука
Получен снимок самого глубоководного осьминога в мире
Получено уникальная фотография самого глубоководного осьминога в мире. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:21
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Авто
Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы
Как только все автомобили будут распроданы, модель окончательно уйдет с рынка.
Автоновости дня 12:45
Наука
Covid-19 активнее распространяется при низкой влажности
Международная команда ученых провела исследование, доказавшее, что понижение влажности на 1 процент ведет к увеличению количества случаев заражения COVID-19 на 6 процентов.
Сайт интересных новостей 14:45
Экономика
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет. рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
РИА Новости 20:04
Политика
Сенат заблокировал осуждающую действия Трампа резолюцию
Представителям Демократической партии США в сенате не удалось добиться принятия резолюции, осуждающей действия президента Дональда Трампа для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 20:16
Политика
Артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции для RT
Телеканал RT опубликовал видео, в котором российские артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции России.
Реальное время 04:58
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Здоровье
Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
Ношение медицинских масок не причиняет вреда здоровью, однако не имеет смысла, если человек находится на открытом воздухе или рядом нет других людей, рассказал РИА Новости глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье.
РИА Новости 20:23