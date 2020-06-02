В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

Общество Комендантский час в Нью-Йорке решено продлить Власти Нью-Йорка на сутки продлили комендантский час в городе, во вторник он начнется уже в 20.00 (3.00 мск), сообщила пресс-секретарь мэра города Фредди Гольдштейн. 36

Здоровье Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях. 98

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 1,3K

Происшествия В Югре учитель школы подозревается в педофилии Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии. 4

Общество Минобороны перенесло летние военные сборы студентов Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости. 1

Политика ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов. 4

Политика Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV. 52

Здоровье На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».

Общество Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети ВКонтакте назвала избирательной карательностью преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином. 406

Политика МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7 Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

Общество В Москве опубликованы графики отключения горячей воды Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года. 806

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,7K

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 194

Общество Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter. 74

Происшествия В Красноярске обнаружили тело ребенка В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД. 19

Футбол Серия А может сменить формат турнира в следующем сезоне Рим, 3 июня 2020, 09:17 — REGNUM В сезоне 2020/21 чемпионат Италии по футболу может пройти в новом формате.

Шоу-бизнес Собчак рассказала о жизни «особенной» дочери Бондарчука Теледива Ксения Собчак рассказала, что общая дочь Федора и Светланы Бондарчуков Варвара сейчас живет вместе с семьей в столице. 1