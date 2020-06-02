Финансы

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАССвчера в 03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомостивчера в 03:53

Курс доллара обвалился

Lenta.ruвчера в 03:19

Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей

Российская газетавчера в 04:04

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъвчера в 03:26

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБКвчера в 03:02

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новости01 июня в 06:58
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Общество

Комендантский час в Нью-Йорке решено продлить

Власти Нью-Йорка на сутки продлили комендантский час в городе, во вторник он начнется уже в 20.00 (3.00 мск), сообщила пресс-секретарь мэра города Фредди Гольдштейн.
Взгляд.ру вчера в 01:32
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Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Политика

ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
1,8K
Происшествия

В Югре учитель школы подозревается в педофилии

Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
REGNUM 01:26
4
Игры

Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня

CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру вчера в 14:34
1
Общество

Минобороны перенесло летние военные сборы студентов

Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
1
Происшествия

В результате пожара в жилом доме в Петербурге погибли четыре человека

При пожаре в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском вчера в 21:40
7
Политика

ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
4
Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
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Здоровье

На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко

Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 08:50
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 02:27
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Кино

Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала лучшей полнометражной картиной работу режиссёра Клима Шипенко «Текст».
News.ru 31 мая в 15:11
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Общество

Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева

Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети ВКонтакте назвала избирательной карательностью преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином.
Znak.com вчера в 03:41
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Футбол

«Барселона» может вернуть Гарсию из «Манчестер Сити»

«Барселона» рассматривает вариант с приобретением центрального защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии, сообщает ESPN.
Sport24.ru 02:39
Политика

МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс вчера в 11:08
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Происшествия

В Челябинской области сотрудник РЖД стал фигурантом уголовного дела

Челябинск, 2 июня 2020, 17:23 — REGNUM В Челябинской области сотрудник железной дороги и представители коммерческой фирмы стали фигурантами уголовных дел.
REGNUM вчера в 10:23
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Шоу-бизнес

Анна Седокова не сдержала слёз, говоря о первом разводе и семье

Газета Metro вчера в 09:16
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Происшествия

В Заводском районе двухлетняя девочка погибла после падения из окна

Saratovnews вчера в 13:09
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Общество

Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
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Авто

Kia объявила российские цены на новый кросс Kia XCeed

1 июня на российском рынке стартовали продажи нового небольшого кросс-купе Kia XCeed.
Новые автомобили 01 июня в 10:47
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Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
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Футбол

Серия А может сменить формат турнира в следующем сезоне

Рим, 3 июня 2020, 09:17 — REGNUM В сезоне 2020/21 чемпионат Италии по футболу может пройти в новом формате.
REGNUM 02:17
Космос

Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 13:37
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Шоу-бизнес

Собчак рассказала о жизни «особенной» дочери Бондарчука

Теледива Ксения Собчак рассказала, что общая дочь Федора и Светланы Бондарчуков Варвара сейчас живет вместе с семьей в столице.
NewInform 03:05
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Армия и оружие

Турция заказала у России оружия на миллиард долларов

ТК Звезда вчера в 07:24
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Общество

В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
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