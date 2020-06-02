Финансы

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.
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Американские гонки: эксперты спрогнозировали от 60 до 100 руб./$ к концу года

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Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей

Российская газетавчера в 04:04

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомостивчера в 03:53

Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБКвчера в 03:02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 68,9 рубля

ТАССвчера в 03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей

Коммерсантъвчера в 03:26

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новости01 июня в 06:58
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
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Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2

Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

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РИА Новости 03:51
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Минздрав обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
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Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
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Хорватское издание Sportske Novosti выпустило статью под заголовком: «Главный алкоголик современного футбола».
Матч ТВ вчера в 22:23
Общество

Конте заявил, что в Италии пройден критический момент пандемии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что страна преодолела критический момент пандемии, но теперь необходимо выйти из экономического кризиса.
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На телевидении запустят детский КВН

Первый выпуск шоу талантов "Детский КВН" готовится к выходу на СТС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу телеканала.
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Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
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Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
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Общество

В России введут новый крупный штраф для автомобилистов

В России появится новый крупный штраф для владельцев автомобилей.
БИЗНЕС Online 10:55
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Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Lenta.ru 05:45
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Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.
Коммерсантъ 09:26
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Пентагон выступил против использования армии для борьбы с беспорядками

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает против использования американских военных для подавления беспорядков в стране.
RT на русском 12:11
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Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

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Общество

В Петербурге 600 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

Количество пациентов с коронавирусом, находящихся на аппаратах ИВЛ, остается стабильным последние две недели и составляет около 300 человек, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
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В «Краснодаре» могут сменить главного тренера

Игорь Захаряк может стать новым главным тренером "Краснодара", сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru 10:05
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Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
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Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам

Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
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ЦСКА заплатит 4 миллиона евро за форварда «Бешикташа»

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Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

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Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

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Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
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Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК вчера в 15:04
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Армия и оружие

Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия

Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
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