Финансы
Давыдов.ИндексКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.
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Футбол
«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»
«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру вчера в 04:18
Происшествия
В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц
В Нижневартовске 59-летний учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела.
Вести.Ru вчера в 14:52
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено 8 863 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах.
Piter.tv вчера в 03:35
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве приближается к 90 тысячам
Вести.Ru вчера в 02:37
Авто
Новый Hyundai Santa Fe получил смелый дизайн
Новый внедорожник имеет смелый дизайн, который, по словам Hyundai, сочетает в себе «бурное присутствие и изысканность».
SpeedMe вчера в 23:19
Гаджеты
В Microsoft подтвердили проблемы с обновлениями Windows 10
Корпорация Microsoft признала, что с обновлением актуальной версии Windows 10 есть проблемы.
Pravda.Ru 01 июня в 09:53
Общество
В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса
В правительстве отметили, что это результат больших усилий на протяжении многих месяцев В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 15:20
Политика
Поставки воды с Украины в Крым могут обсуждать только враги — Климкин
Киев, 3 июня 2020, 10:32 — REGNUM Обсуждать возможность поставок воды с Украины в Крым могут только враги Украины и коллаборационисты, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 1 июня в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 03:32
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
RT на русском 03:34
Политика
Россия пригласила военных 19 стран к участию в параде Победы
Парады состоятся в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил РФ, сообщил Шойгу.
МИР 24 вчера в 06:01
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
В Заводском районе двухлетняя девочка погибла после падения из окна
Saratovnews вчера в 13:09
Общество
Названы примерные сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
Общество
Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
В секретариате заявили, что присутствовавшие на совещании представители бизнеса «выразили полное понимание данного подхода».
РБК 03:15
Шоу-бизнес
Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Территория новостей вчера в 07:48
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
Футбол
Романа Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Бирхофф заявил, что Мюллер не вернется в сборную Германии. Это решение главного тренера сборной Йоахима Лёва.
ГЛАС.RU вчера в 23:05
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
Коммерсантъ 03:16
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 03:17
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым
В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
Известия 02:21
Общество
В России выявлено 8536 новых случаев коронавируса
Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 03:35