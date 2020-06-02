Финансы

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.
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Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

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Курс доллара обвалился

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«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
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В Нижневартовске 59-летний учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела.
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При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

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Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

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Piter.tv вчера в 03:35
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У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
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Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве приближается к 90 тысячам

Вести.Ru вчера в 02:37
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Авто

Новый Hyundai Santa Fe получил смелый дизайн

Новый внедорожник имеет смелый дизайн, который, по словам Hyundai, сочетает в себе «бурное присутствие и изысканность».
SpeedMe вчера в 23:19
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В Microsoft подтвердили проблемы с обновлениями Windows 10

Корпорация Microsoft признала, что с обновлением актуальной версии Windows 10 есть проблемы.
Pravda.Ru 01 июня в 09:53
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Общество

В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса

В правительстве отметили, что это результат больших усилий на протяжении многих месяцев В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 15:20
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Политика

Поставки воды с Украины в Крым могут обсуждать только враги — Климкин

Киев, 3 июня 2020, 10:32 — REGNUM Обсуждать возможность поставок воды с Украины в Крым могут только враги Украины и коллаборационисты, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 1 июня в эфире телеканала ICTV.
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Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
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Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

RT на русском 03:34
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Политика

Россия пригласила военных 19 стран к участию в параде Победы

Парады состоятся в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил РФ, сообщил Шойгу.
МИР 24 вчера в 06:01
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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В Заводском районе двухлетняя девочка погибла после падения из окна

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Общество

Названы примерные сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой

Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
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Общество

Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора

В секретариате заявили, что присутствовавшие на совещании представители бизнеса «выразили полное понимание данного подхода».
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Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Территория новостей вчера в 07:48
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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Футбол

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Ранее ГЛАС сообщал о том, что Бирхофф заявил, что Мюллер не вернется в сборную Германии. Это решение главного тренера сборной Йоахима Лёва.
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Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

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Общество

Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
Коммерсантъ 03:16
Политика

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Происшествия

Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым

В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
Известия 02:21
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Общество

В России выявлено 8536 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах.
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