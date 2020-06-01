Финансы
Inc-news.ruКурс доллара опустился ниже 70 рублей
По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля. Это случилось впервые с 6 марта текущего года.
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Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
Paparazzi.ru вчера в 08:00
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты и сауны
Ведомости 01 июня в 15:45
Здоровье
Впавший в кому до эпидемии коронавируса москвич очнулся и испытал шок
Пролежавший несколько недель в коме после экстренной операции москвич очнулся и испытал шок из-за ситуации с коронавирусом в России.
Lenta.ru вчера в 23:32
Происшествия
Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ уволены
Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России уволены из спецслужб, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
ТАСС вчера в 14:34
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM 01 июня в 13:03
Здоровье
В Якутии обнаружено 98 новых случаев заболевания коронавирусом
70% заболеваемости приходится от 18 до 50 лет. 28% протекают бессимптомно, 55% средней степени тяжести, 2% в тяжелом состоянии.
Аргументы и Факты - Якутия вчера в 22:17
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM вчера в 04:37
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
По сюжету пара геев в России будущего усыновляет мальчика из детского дома.
Новые Известия вчера в 15:21
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Чувашии, сообщается на сайте СК региона.
Газета.Ru вчера в 10:53
Армия и оружие
Британские истребители поднимались на перехват Ил-20 над Балтикой
Коммерсантъ вчера в 20:40
Авто
Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы
Как только все автомобили будут распроданы, модель окончательно уйдет с рынка.
Автоновости дня вчера в 12:45
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Еще два человека скончались от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области на утро 3 июня 2020 года коронавирус выявлен у 2447 человек.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:08
Общество
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью
По заявлению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, в случае успешных испытаний вакцины массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже этой осенью, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 06:55
Экономика
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
РИА Новости вчера в 20:04
Культура
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
РИА Новости вчера в 20:20
Экономика
Завадский — РБК: «С иностранным акционером „Смешарики“ не станут другими»
При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета вчера в 01:24
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
Общество
Дом Гитлера в Австрии станет полицейским участком
Родной дом, в котором появился на свет главарь Третьего рейха Адольф Гитлер, получит нейтральный статус и будет перестроен в полицейский участок.
iReactor вчера в 11:03
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт вчера в 06:46
Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Индия стянула к границе с КНР десятки тяжелых танков российского производства Т-90.
Что происходит 01 июня в 08:09
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Происшествия
В результате пожара в жилом доме в Петербурге погибли четыре человека
При пожаре в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском вчера в 21:40