Финансы
Inc-news.ruКурс доллара опустился ниже 70 рублей
По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля. Это случилось впервые с 6 марта текущего года.
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Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Экономика
Завадский — РБК: «С иностранным акционером „Смешарики“ не станут другими»
При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
РБК 00:00
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
На Украине исчезновение 2700 вагонов зерна списали на мышей
Чиновник сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которые должны бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши.
Аргументы недели вчера в 07:54
Общество
Россиян предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах
В Роскачестве проверили овощи и фрукты на наличие токсинов, которые могут попасть в человеческий организм.
Газета.Ru 01:35
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Общество
Онищенко не увидел необходимости в тотальной вакцинации
Бывший глава Роспотребнадзора, ученый Геннадий Онищенко заявил на телеканале «Звезда», что не видит надобности в обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан.
Южный Федеральный 01:05
Армия и оружие
В РФ заявили о готовности сбивать бомбардировщики США
По словам Рудского, 29 мая при приближении самолетов США В-1В ВВС к российским границам расчеты ПВО были готовы к немедленному применению.
Рамблер 01 июня в 10:31
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
Российская газета вчера в 22:41
Происшествия
В США полицейские несколько раз выстрелили в российского журналиста
Общественное телевидение России вчера в 09:07
Технологии
Названы опасные приложения для Android
Два мобильных приложения из Google Play Store, предназначенные для устройств на Android, оказались опасными для пользователей.
Lenta.ru 01:15
Здоровье
Голикову попросили срочно защитить медиков
К зампреду правительства Татьяне Голиковой обратились врачи, благотворители и к эксперты с просьбой принять срочные меры по поводу дефицита средств индивидуальной защиты для медиков.
Соловей.Инфо 01 июня в 02:32
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз».
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Музыка
Зрители выбрали победителей Евровидения-2020
Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 01 июня в 05:49
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru 01:52
Гаджеты
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
Общество
Решение якутского суда о госпитализации шамана-воина Габышева обжалуют
Решение Якутского городского суда о принудительной госпитализации шамана-воина Александра Габышева в психоневрологическом диспансере будет обжаловано.
Московский Комсомолец 01:44
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Интернет
В Facebook появилась возможность скрывать старые публикации
В социальной сети Facebook появилась возможность скрывать старые публикации. Об этом сообщается на сайте компании.
РЕН ТВ 01:48
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Общество
Агитационный ролик про усыновление мальчика геями взорвал Рунет
В Рунете обсуждают новый видеоролик, создатели которого агитируют за принятие поправок в Конституцию на примере гипотетической ситуации усыновления мальчика из детдома парой открытых гомосексуалистов.
Ридус вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова сменила фамилию на «Юнусова»
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31