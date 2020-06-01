Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

На открытии торгов Мосбиржи курс доллара не превысил отметку в 70 рублей. Как отмечает ТАСС, это произошло впервые с 6 марта. При этом по состоянию на 10:00 мск средний курс покупки доллара в банках и обменниках города составил 68,64 рубля, продажи — 71,45 рубля.
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Евро впервые с марта опустился до 77 рублей

Коммерсантъ15:48

Курс доллара впервые за два месяца упал ниже 70 рублей

Телеканал 360°16:29

Курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей

ТАСС15:27

Курс евро опустился до 77 рублей

Lenta.ru15:46

Валютный рынок с 1 по 5 июня: как изменится курс рубля на этой неделе

РБК13:01

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

РИА Новости06:58

Курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей

RT на русском04:20
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Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу

На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
РБК 20:00
Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
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Происшествия

На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
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Экономика

Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.
Lenta.ru 06:59
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Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
17
Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
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Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

РИА Новости вчера в 13:08
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Общество

В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

Московский Комсомолец Чита 00:19
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости 09:27
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Игры

В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5

Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Клопс 13:06
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Кино

Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ

Комсомольская правда 01:26
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Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
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Общество

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru 20:41
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
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Происшествия

Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

РБК 08:04
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Происшествия

Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане

Дождь вчера в 13:42
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Политика

Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

REGNUM 06:43
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Футбол

Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru 07:20
Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости 05:24
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Политика

Кадыров потребовал от ОНН наказать власти США за бесчинства

В своей Telegram-канале глава Чечни обратился к международным организация, в частности к ООН, чтобы они вмешались и приняли меры в отношении официальных американских властей, чтобы не допустить практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней.
RuNews24.ru 19:38
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Общество

Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих

Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
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Армия и оружие

В Генштабе предупредили о росте активности НАТО у границ России

Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в период с апреля по май 2020 года страны НАТО в пять раз чаще проводили воздушное патрулирование у границ России.
RT на русском 17:24
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Космос

Это самые странные, самые великолепные изображения, сделанные на Марсе на сегодняшний день

V-kosmose.com вчера в 03:09
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
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Политика

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru 07:57
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Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
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Космос

Неизбежная пропасть: каждый год мы теряем еще одну часть Вселенной

В 1687 году Исаак Ньютон вдохновил новый способ понимания космоса в своей книге "Принципы", в которой был предложен революционный универсальный закон гравитации.
V-kosmose.com вчера в 02:36
Политика

Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапешскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия 20:30
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета вчера в 23:06
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