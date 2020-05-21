Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правдавчера в 03:11
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Общество
Попова: ряд регионов готов к третьему этапу снятия ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ряд российских регионов уже достиг некоторых показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса.
RT на русском 02:22
Экономика
МФО нашли способ завышать проценты по займам
Сегодня, 22 мая 2020 года, стало известно, что микрофинансовые организации (МФО) начали выдавать POS-кредиты под видом займов наличными, тем самым существенно увеличив проценты.
Саминвестор 00:57
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Общество
Минздрав оценил сроки появления вакцины от COVID
Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для более широкого применения.
РБК вчера в 14:20
Энергетика
Нефть WTI поднялась до $34 за баррель
Лондон, 21 мая 2020, 22:52 — REGNUM Фьючерсы WTI выросли в цене в ходе торгов 21 мая до 34 за баррель и почти сравнялись по цене с фьючерсами на североморскую Brent.
REGNUM вчера в 15:52
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале
В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:02
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Игры
В Steam началась «Весенняя уборка»
В Steam стартовала акция «Весенняя уборка», в рамках которой Valve предложит пользователям пройти игры, которые накопились у них в библиотеках.
Cyber.sports.ru 01:50
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
Общество
Служивший при 11 президентах США дворецкий умер от коронавируса
В США жертвой коронавируса стал служивший при 11 президентах государства бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман.
Комсомольская правда вчера в 20:46
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Армия и оружие
Минобороны перебрасывает в Дагестан мобильные госпитали
BFM.ru вчера в 13:19
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек
"Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:41
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 20 мая в 02:35
Хоккей
В МФХ назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия 20 мая в 07:08
Политика
Спецслужбы смогут получить доступ к единой базе данных россиян
Сотрудники спецслужб смогут получить доступ к единой базе данных россиян и воспользоваться ей для наведения справок.
Новая газета вчера в 15:27
Происшествия
ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России
Иркутск, 22 мая 2020, 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ.
REGNUM 01:59
Авто
Renault официально представил обновлённый Kaptur
Французский автопроизводитель официально представил обновленную версию кроссовера Kaptur для авторынка России.
Somanyhorses вчера в 09:49
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Культура
Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»
Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 20 мая в 05:12
Экономика
Минфин заявил о масштабном грядущем росте выпуска ОФЗ
Выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ значительно вырастет в связи с наращиванием госрасходов для финансирования поддержки экономики и граждан на фоне коронавируса, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" в рамках Недель российского бизнеса.
ПРАЙМ вчера в 06:58
Общество
Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России
Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация.
Известия 00:49
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18