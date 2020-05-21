Цена евро упала на восемь копеек — до 77,93 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро

Экономика МФО нашли способ завышать проценты по займам Сегодня, 22 мая 2020 года, стало известно, что микрофинансовые организации (МФО) начали выдавать POS-кредиты под видом займов наличными, тем самым существенно увеличив проценты.

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Энергетика Нефть WTI поднялась до $34 за баррель Лондон, 21 мая 2020, 22:52 — REGNUM Фьючерсы WTI выросли в цене в ходе торгов 21 мая до 34 за баррель и почти сравнялись по цене с фьючерсами на североморскую Brent. 6

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Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 3

Происшествия На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек "Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.

Хоккей В МФХ назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021 Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Происшествия ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России Иркутск, 22 мая 2020, 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ. 87

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Экономика Минфин заявил о масштабном грядущем росте выпуска ОФЗ Выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ значительно вырастет в связи с наращиванием госрасходов для финансирования поддержки экономики и граждан на фоне коронавируса, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" в рамках Недель российского бизнеса. 1

Общество Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация. 3