Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 583

Общество Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 тыс. человек Общее число заразившихся коронавирусом достигло 308 705. Умерло за последние сутки 135 человек, общее число погибших достигло 2972.

Общество Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима. 797

Авто Toyota представила Toyota Venza нового поколения Кроссовер-универсал Toyota Venza первого поколения продавался в США с 2008 по 2015 год и напрямую конкурировал с Subaru Outback и ушедшей, но не забытой Honda Crosstour. 40

Происшествия Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации Подробностей о ходе расследований пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где были установлены аппараты «Авента-М», пока нет. 444

Происшествия В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно. 2

Политика Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 14

Общество В Крыму за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом Пятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено за сутки в Крыму, общее число заболевших достигло 314 человек, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Общество NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше. 6

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Кино Флешмоб дня: В Twitter перерисовывают Сейлор Мун в разных стилях Среди работ попадаются самые разнообразные стили и варианты — от аниме до причудливых идей вроде змеи, Донки Конга, Хэнка из сериала "Царь горы" или Думслеера из игры "Doom".

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции. 487

Общество За сутки в России выявили 9263 новых случаев коронавируса В России за сутки выявили 9 263 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил федеральный оперштаб.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Общество В Москве за сутки выявили 2913 зараженных коронавирусом В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ проинформировали представителей СМИ о том, что самое большое количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Москве, где выявили 2913 новых случаев.

Здоровье Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе 15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе. 66