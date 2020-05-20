Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс рубля взлетел

Lenta.ru03:32

Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей

Комсомольская правда03:11

Курс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей

Вести.Ru03:25

Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 10 марта

Коммерсантъ04:18

Курc доллара опустился ниже ₽71 впервые с 10 марта

РБК03:03

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов 21 мая

Экономика сегодня03:11

Курс евро впервые с 6 марта опустился ниже 78 рублей

Известия03:31
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Общество

В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:58
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Общество

Путин анонсировал начало ЕГЭ 29 июня

ЕГЭ начнется 29 июня, сообщил президент Владимир Путин.
Ведомости 07:26
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Общество

СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

Московский власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

РИА Новости 05:03
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Шоу-бизнес

Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
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Общество

Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России

Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
2
Общество

Давид Якобашвили вернулся в Россию

Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили вернулся в Россию, сообщает РБК.
Ведомости 04:35
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
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Энергетика

Российский газ в Турции перестал быть востребованным

Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
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Культура

Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему»

Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.
Афиша Daily 03:15
Политика

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
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Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
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Биатлон

Драчёв отреагировал на уход Касперовича в сборную Болгарии по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону.
Чемпионат 06:17
Путешествия

Испания может ввести «безопасные коридоры» для туристов

Правительство Испании рассматривает возможность введения «безопасных коридоров» для туристов из других стран на время курортного сезона.
Известия 06:58
Общество

В США не предотвратили свыше 50 тысяч смертей от коронавируса – ученые

Если бы в США на две недели раньше начали вводить меры социального дистанцирования, то было бы предотвращено примерно 54 тысяч смертей от COVID-19.
Соловей.Инфо 05:28
16
Общество

В России могут ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

В настоящее время уголовная ответственность предусмотрено только для компаний, в которых работникам выплачивается «серая» зарплата в размере 100 тыс. рублей и выше, напомнил Артамонов.
REGNUM 07:34
1,6K
Политика

Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции

Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.
Lenta.ru 02:52
16
Общество

Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома

Тарантас Ньюс 06:23
16
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
4
Гаджеты

Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek

По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor 02:54
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Общество

В Туле медсестра надела купальник под защитный костюм из-за жары

Одна из медсестер решила надеть купальник вместо униформы, так как в защитном костюме было очень жарко.
RuNews24.ru 19 мая в 19:14
5,9K
Происшествия

После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело

Газета.Ru 03:52
385
Здоровье

Депздрав Москвы опроверг закрытие онкологических стационаров

Позднее департамент здравоохранения Москвы заявил, что ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
РИА Новости 05:37
69
Общество

Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
220
Гаджеты

Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone

Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
18
Общество

Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
332
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
1,1K
Происшествия

В России разоблачили международную банду торговцев героином

В России разоблачена трансграничная этническая преступная группировка, которая занималась торговлей афганским героином.
Известия 02:49
33
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