Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
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Вахтовик снова привёз коронавирус в Магадан
В Магадане зафиксирован завезённый случай коронавируса, сотрудник одной из организаций проигнорировал режим самоизоляции, – сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании Правительства Магаданской области.
Московский Комсомолец Колыма 19:10
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Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
РИА Новости 19 мая в 08:41
Происшествия
В Москве трагически погиб несовершеннолетний сын актрисы Юлии Дробот
В Москве трагически погиб сын актрисы Юлии Дробот. Трагедия произошла в ночь на 21 мая, когда 15-летний юноша находился в гостях у бабушки.
Вести.Ru 11:31
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Политика
В США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
США выйдет из Договора по открытому небу через шесть месяцев, однако Вашингтон готов пересмотреть своё решение, если РФ "вернется к соблюдению" соглашения.
Life.ru 15:05
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре населения России
Москва, 21 мая 2020, 12:48 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM 05:48
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета 07:58
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Общество
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Политика
В Москву доставили американские аппараты ИВЛ
В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
BFM.ru 10:21
Футбол
Уткин анонсировал обращение к болельщикам «Локомотива»
Напомним, контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая и не будет продлен. Московский клуб возглавит серб Марко Николич.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:27
Путешествия
Туристический сезон в Греции начнется с 15 июня
Открытие туристического сезона в Греции ожидается 15 июня. Об этом сообщил премьер-министр государства Кириакос Мицотакис.
NewInform вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Культура
Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»
Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
РБК 09:14
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 10:06
Кино
Аронова отреагировала на критику Тарасовой фильма «Лед»
Ранее заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова раскритиковала художественный фильм «Лед» за несоответствие реалиям фигурного катания, бездарность и тупость, как выразилась сама Тарасова.
NewInform вчера в 06:18
Происшествия
Кот напал на ветеринара в попытке спасти пса от прививки
Известия вчера в 23:40
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
Виктор Шендерович, писатель и журналист был сегодня гостем программы "Особое мнение".
Эхо Москвы 15:22
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Футбол
Геннадий Орлов: «Говорят, дагестанцы сами виноваты. Это верно. Но почему у них не было медобеспечения?»
Интервью экс-тренера «Анжи» Гаджи Гаджиева Нужно говорить правду про Дагестан — Исполком РФС принял верное решение — сезон надо доигрывать, — уверен Орлов.
Спорт-Экспресс 13:00
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты
На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ 14:34
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48