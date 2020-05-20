Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс доллара впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля

RT на русском10:01

Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей

Комсомольская правда03:11

Курс евро впервые с 6 марта опустился ниже 78 рублей

Известия03:31

Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 10 марта

Коммерсантъ04:18

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 70,98 рубля

ТАСС03:07

Курc доллара опустился ниже ₽71 впервые с 10 марта

РБК03:03

Доллар упал к 70 рублям, но риски продаж возрастают

Вести.Ru09:05
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
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Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
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В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
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В Москву доставили американские аппараты ИВЛ

В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
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«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка

В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
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Ранее заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова раскритиковала художественный фильм «Лед» за несоответствие реалиям фигурного катания, бездарность и тупость, как выразилась сама Тарасова.
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Кот напал на ветеринара в попытке спасти пса от прививки

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Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана

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Особое мнение: Виктор Шендерович

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Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
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