Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Рубль замедлил рост после заявлений Минфина

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Рубль вечером продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 70,98 рубля

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Рубль обновил максимумы начала марта к доллару и евро

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Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 10 марта

Коммерсантъ04:18

Курс доллара впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля

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Курc доллара опустился ниже ₽71 впервые с 10 марта

РБК03:03
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Общество

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22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
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Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
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Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии

Минздрав решил приостановить на время плановую вакцинацию граждан.
Право.ру 19 мая в 07:06
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
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Наука

Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев

Генетики из Института Макса Планка изучили историю племен, проживавших в древности у озера Байкал, и неожиданно обнаружили сильную связь между сибирскими народами и коренными жителями Америки.
МИР 24 04:06
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Личность женщины, прыгавшей с детьми на льдинах, установлена

SakhaPress.ru 21:40
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Президент Владимир Путин предложил внести поправки в закон об образовании, который касается организации воспитательной системы в этой сфере.
РБК 20:16
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Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
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Наука

В Италии разработали робота-краба для исследования морского дна

Pravda.Ru 19 мая в 07:25
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Общество

На Алтае 396 тысяч детей смогут получить «президентские» деньги

На днях стартует перечисление и ежемесячных пяти тысяч на детей в возрасте до 3 лет, чьи семьи не имеют права на материнский капитал.
Вести Алтай 01:00
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru 12:45
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Общество

СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания 05:50
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Здоровье

Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе

15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург вчера в 08:23
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
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Общество

Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал причины «русского чуда» во время коронавируса.
Lenta.ru 22:44
Наука

Гарвардские ученые успешно испытали вакцину против коронавируса

Ученые из Гарвардской медицинской школы провели успешные испытания прототипа вакцины против коронавируса.
Актуальные Новости 11:02
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Армия и оружие

США планируют отслеживать гиперзвуковые ракеты при помощи спутников

Российская газета 19 мая в 03:56
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Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
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Общество

Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня

В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Наука

Микробиом кишечника может изменить кетогенная диета

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и поняли, как низкоуглеводные кетогенные диеты влияют на микробиом кишечника.
ToDay News Ufa 11:22
Здоровье

В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 3000

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 135 человек.
Уральский меридиан вчера в 03:39
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
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Здоровье

В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака

Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
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Общество

Рособрнадзор назвал даты ЕГЭ по всем предметам

Стали известны даты ЕГЭ по всем предметам. Сегодня президент Владимир Путин предложил начать выпускные экзамены с 29 июня.
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Наука

Ученые назвали эффективный срок применения плазмы для лечения COVID-19

«Плазма может быть эффективна, если мы ловим пациента на начале этого драматического ухудшения, которое может развиваться буквально по часам», — заявил специалист.
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Общество

Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
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Здоровье

Врачи предупредили об опасности мефлохина при профилактике COVID-19

Противомалярийный препарат мефлохин доказал свою эффективность при лечении COVID-19 – его маленькая доза способна уничтожить коронавирус всего за 48 часов, сообщили в ФМБА.
Газета.Ru 12:43
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Общество

Госдума приняла закон о базе данных всего населения России

Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru 15:49
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