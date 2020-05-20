Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Политика
Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19:57
Общество
В Сургутском районе закрывают въезд в поселения из-за коронавируса
Губернатор Югры Наталья Комарова выпустила постановление, согласно которому в Сургутском районе с 23 мая закроют выезд и выезд граждан.
ИА СИА-Пресс 13:56
Общество
Жириновский предложил продать «мумию» Ленина
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением "продать" мумию Владимира Ленина.
РИА Новости 19:50
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Путешествия
С 15 июня Хорватия открывает границы для всех
Райко Ружичка, глава Представительства Хорватского Туристического Сообщества в России, в онлайн эфире сообщил о том, что с 15 июня страна открывает свои границы для иностранных туристов.
Про.Тонкости 04:46
Армия и оружие
Минобороны России потратит 100 млрд рублей на вертолетоносцы
Общая стоимость контракта составляет около 100 млрд рублей, заявил источник.
Газета.Ru 20:44
Происшествия
Прокуратура Хакасии организовала проверку по публикации 19rus.info о скандале с МЧС
По поручению прокурора Республики Хакасия Александра Кондратьева прокуратурой республики организована проверка по публикации СМИ о возможных нарушениях законодательства об административных правонарушениях при осуществлении проверочных мероприятий уполномоченными должностными лицами пожарного надзора в Абакане.
ИА Хакасия 05:11
Общество
Николу Вешнего по народному календарю отмечают 22 мая
На Руси с Николы устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока.
Телепорт 19:35
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
Происшествия
Семья Хашогги простила убийц журналиста
Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
REGNUM 21:39
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Технологии
Оценена опасность излучения от смартфона
Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения насчет его опасности нет.
Lenta.ru 21:16
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
Росавиация разъяснила правила перелета для пассажиров
Отмечается, что на тех перелетах, которые длятся более трех часов, будет производиться замена масок.
SM News 11:29
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Экономика
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Политика
ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции
Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам к Конституции России.
REGNUM 17:35
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Хоккей
TSN опубликовал предполагаемый формат возобновления сезона НХЛ
TSN опубликовала возможный формат плей-офф НХЛ сезона 19/20. согласно источнику за Кубок Стэнли будут вести борьбу по 12 команд из каждой конференции.
Sport.ru 16:29
Здоровье
В Алтайском крае коронавирусом заразились 38 медиков из одной больницы
В Алтайском крае у 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтвердили положительные результаты на коронавирус нового типа.
Газета Кемерова 21:57
Наука
Созданы таблетки для усиления умственных способностей
В Оксфордском Университете созданы таблетки для усиления умственных способностей человека.
HotGeo 08:20