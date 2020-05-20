Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс доллара впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля

RT на русском10:01

Курc доллара опустился ниже ₽71 впервые с 10 марта

РБК03:03

Курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с 10 марта

РЕН ТВ05:50

Рубль обновил максимумы начала марта к доллару и евро

Интерфакс03:26

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 70,98 рубля

ТАСС03:07

Курс доллара: прогнозы экспертов на май и лето

Свободная Пресса09:24

Курс доллара опустился до 72 рублей

ФедералПресс18 мая в 21:56
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Газета.Ru 15:10
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Политика

Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19:57
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Общество

В Сургутском районе закрывают въезд в поселения из-за коронавируса

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ИА СИА-Пресс 13:56
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Общество

Жириновский предложил продать «мумию» Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением "продать" мумию Владимира Ленина.
РИА Новости 19:50
Общество

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
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Путешествия

С 15 июня Хорватия открывает границы для всех

Райко Ружичка, глава Представительства Хорватского Туристического Сообщества в России, в онлайн эфире сообщил о том, что с 15 июня страна открывает свои границы для иностранных туристов.
Про.Тонкости 04:46
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Армия и оружие

Минобороны России потратит 100 млрд рублей на вертолетоносцы

Общая стоимость контракта составляет около 100 млрд рублей, заявил источник.
Газета.Ru 20:44
Происшествия

Прокуратура Хакасии организовала проверку по публикации 19rus.info о скандале с МЧС

По поручению прокурора Республики Хакасия Александра Кондратьева прокуратурой республики организована проверка по публикации СМИ о возможных нарушениях законодательства об административных правонарушениях при осуществлении проверочных мероприятий уполномоченными должностными лицами пожарного надзора в Абакане.
ИА Хакасия 05:11
Общество

Николу Вешнего по народному календарю отмечают 22 мая

На Руси с Николы устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока.
Телепорт 19:35
Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
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Происшествия

Следствие отказалось менять обвинение против братьев Магомедовых

РБК 00:54
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Происшествия

Семья Хашогги простила убийц журналиста

Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
REGNUM 21:39
Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
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Кино

Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II

Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
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Технологии

Оценена опасность излучения от смартфона

Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения насчет его опасности нет.
Lenta.ru 21:16
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Политика

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
24
Происшествия

Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма

ТАСС 05:35
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Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
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Общество

Росавиация разъяснила правила перелета для пассажиров

Отмечается, что на тех перелетах, которые длятся более трех часов, будет производиться замена масок.
SM News 11:29
2
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
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Экономика

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
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Политика

ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции

Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам к Конституции России.
REGNUM 17:35
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Хоккей

TSN опубликовал предполагаемый формат возобновления сезона НХЛ

TSN опубликовала возможный формат плей-офф НХЛ сезона 19/20. согласно источнику за Кубок Стэнли будут вести борьбу по 12 команд из каждой конференции.
Sport.ru 16:29
Происшествия

В обрушившемся от взрыва газа доме посёлка Приамурский найден погибший

REGNUM 21:18
Здоровье

В Алтайском крае коронавирусом заразились 38 медиков из одной больницы

В Алтайском крае у 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтвердили положительные результаты на коронавирус нового типа.
Газета Кемерова 21:57
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Наука

Созданы таблетки для усиления умственных способностей

В Оксфордском Университете созданы таблетки для усиления умственных способностей человека.
HotGeo 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
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