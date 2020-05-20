Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс доллара впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля

RT на русском10:01

Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей

Комсомольская правда03:11

Курс евро впервые с 6 марта опустился ниже 78 рублей

Известия03:31

Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 10 марта

Коммерсантъ04:18

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 70,98 рубля

ТАСС03:07

Курc доллара опустился ниже ₽71 впервые с 10 марта

РБК03:03

Доллар упал к 70 рублям, но риски продаж возрастают

Вести.Ru09:05
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За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
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Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии.
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Армия и оружие

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В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
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Происшествия

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В отношении подозреваемой в реабилитации нацизма Суворовским межрайонным отделом СУ СК по региону возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются обстоятельства случившегося.
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