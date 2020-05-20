Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.

Шоу-бизнес Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова. 16

Общество Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. введенных из-за коронавируса.

Происшествия На Украине под весом фуры рухнул мост Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники. 28

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима. 3,1K

Армия и оружие Шойгу назвал главную военную угрозу безопасности России Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности страны. 50

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции. 502

Политика Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.

Футбол Минспорт поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении РПЛ Министерство спорта РФ поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении чемпионата России, сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

Армия и оружие Глава ДНР приказал войскам открывать огонь в ответ на обстрелы ВСУ Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ войскам народной республики открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны ВСУ.

Общество Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году. 1,2K

Происшествия В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины. 542

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,9K

Хоккей Умер чемпион по хоккею Александр Герасимов Олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Александр Герасимов скончался, в составе армейской команды нападающий стал семикратным чемпионом СССР, сообщает Газета.ru.

Общество Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. 17