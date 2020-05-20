Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Доллар упал к 70 рублям, но риски продаж возрастают

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Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 10 марта

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Курс евро впервые с 6 марта опустился ниже 78 рублей

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Курc доллара опустился ниже ₽71 впервые с 10 марта

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Политика

Пекин ответил на планы США ввести санкции

Комментируя планы США ввести санкции против Китая из-за пандемии, Чжан Есуй заявил, что американцы обвиняют Пекин безосновательно, поскольку китайская сторона с самого начала распространения коронавируса эффективно сдерживала его.
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Ввести в России новые налоги предложили в Совфеде

Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций.
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Украинский МИД намерен подать 22 мая меморандум против Российской Федерации в Международный морской трибунал - в связи с инцидентом в Керченском проливе.
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Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
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Офис генерального прокурора Украины решением судьи Печерского районного суда Киева обязан начать досудебное расследование из-за возможного вмешательства в работу экс-генрокурора страны Виктора Шокина.
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