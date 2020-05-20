Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
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Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Здоровье
Эксперты сомневаются в эффективности американской вакцины от нового коронавируса
В первую очередь журналистов насторожило сообщение американской компании Moderna о результатах первого этапа клинических испытаний вакцины против SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19).
Don24 09:08
Общество
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
Энергетика
Саудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну
Ценовая война между Саудовской Аравией и России может снова возобновиться, когда нефтяные котировки приблизятся к 50-55 долларов за баррель.
ГЛАС.RU 04:11
Здоровье
В Пензе озвучена статистика по пневмонии
Замглавы регионального минздрава Оксана Чижова рассказала, что с января по апрель количество умерших от пневмонии составило 58 человек.
The Penza Post 08:24
Здоровье
В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
РБК 12:31
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. введенных из-за коронавируса.
РБК 12:49
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
Известия 08:10
Общество
Рособрнадзор представил расписание ЕГЭ по всем предметам
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подготовил проект расписания Единого государственного экзамен (ЕГЭ) по всем предметам.
Профиль 10:53
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ 10:04
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Киберспорт
Стала известна дата выхода Valorant
Riot Games объявила дату выхода Valorant. Официальный релиз шутера состоится 2 июня. Ролик анонса разместили на YouTube.
CyberSport.ru 11:09
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском 07:33
Общество
Ростуризм объявил о начале выхода из режима ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапный выход из режима ограничений во многих регионах РФ уже с 1 июня 2020 года, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.
ПолитРоссия вчера в 06:36
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
На разгон митингов в России за пять лет ушло 7,3 млрд рублей
За последние пять лет российские ведомства потратили больше 7 миллиардов рублей на закупку спецсредств для разгона протестующих.
Компания 07:09
Политика
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Центризбирком России возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Вести.Ru 12:59
Экономика
Экономист рассказал, насколько рухнут доходы россиян
Экономист подчеркнул, что «даже оптимистический сценарий выглядит катастрофически».
News.ru 12:22
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Авто
Новый Chevrolet Groove скопировал кроссовер Baojun 510
В модельном ряду Chevrolet появился новый кроссовер Chevrolet Groove, который является полным аналогом китайского бестселлера Baojun 510.
Новые автомобили вчера в 12:42
Общество
Ввести в России новые налоги предложили в Совфеде
Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций.
Солидарность вчера в 19:15
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 19 мая в 15:30
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России по биатлону Александра Логинова, объяснил, почему согласился на работу в национальной команде Болгарии.
Metaratings 11:30