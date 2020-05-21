Финансы
Российская газетаКурс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля.
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
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Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 16:02
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
Общество
Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за серые зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий в Совете Федерации бюджетный комитет, предложил ввести в уголовный кодекс ответственность для работодателей, кто выдает зарплату в «конвертах» и не платит с нее налоги.
Городовой 06:14
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Общество
Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил Владимир Путин.
РИА Новости 13:47
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут пройти в один день
В Кремле допускают проведение голосования по внесению поправок в Конституцию и парад Победы в один и тот же день.
Городовой вчера в 01:38
Наука
Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев
Генетики из Института Макса Планка изучили историю племен, проживавших в древности у озера Байкал, и неожиданно обнаружили сильную связь между сибирскими народами и коренными жителями Америки.
МИР 24 04:06
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru 15:24
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московские власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Шоу-бизнес
Кровь не водица: сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
Юлия Высоцкая порадовала фанатов кадрами из семейного архива. На одном из снимков запечатлен сын артистки Петр.
StarHit.ru вчера в 09:30
Общество
Мурашко: все компенсации медикам были выплачены к 15 мая
К 15 мая все компенсации медперсоналу, работающему с заразившимися коронавирусом COVID-19, были выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 14:51
Политика
Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН
Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
РИА Новости 06:00
Общество
Появилось новое фото врача из Тулы в купальнике
Популярность медика из Тульской областной больницы не утихает уже третий день. Сегодня в сети появился новый снимок девушки.
Тульские новости 06:35
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Шоу-бизнес
Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости
Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 03:31
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru 15:49
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Авто
Компания BMW отзывает в России 365 автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает из-за проблем с безопасностью 365 своих автомобилей.
Автоновости дня 19 мая в 09:20
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика
Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
Известия 10:11
Происшествия
ФСИН обвинила французский канал в «дестабилизации обстановки» в России после сюжета об ангарской колонии
Управление ФСИН по Иркутской области обвинило государственный телеканал France 24 в «дестабилизации обстановки» в России после выпуска о бунте в исправительной колонии №15 в Ангарске.
Медиазона 15:24